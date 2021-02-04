賽事心得／坪林滑滑山徑 驚險刺激最終回

槍聲一響，跑者紛紛蜂湧而出，首先面對的便是轉彎後的上坡，剛開始當然不能漏氣，就一路慢跑爬坡，直至出了合歡山莊，便要過橋，穿越無數民宅後，開啟今天艱困的越野之旅，此時，我緊跟隨著中段班的跑者群，穿梭在林間小徑，更感雲霧繚繞，看似詩情畫意，但鏡頭拉近，水氣甚重使得腳下略為泥濘，戴上手套後，有些不好走的地形甚至要手腳並用才能通過，這一路陡升的路段，沒一會兒就氣喘吁吁了，核心溫度直線上升，趕緊脫下保暖薄外套，繼續前進，大約四公里左右，實在無法繼續維持這樣高強度的行進節奏，只得側身讓跑友先走，開始了獨行的旅程。

此時，山中霧氣越來越重，甚至飄起了小雨，海拔也越來越高，五公里首先穿出林間，抵達路旁的補給站，想想揹了1.5公斤的水，應該不會那麼快喝完，就簡單吃吃水果繼續前進，才往前爬了大上坡，就驚覺水居然沒了，嚇得拔腿往回狂奔，工作人員還緊張了一下，沒想到，因為隨時補充水分的關係，竟然不知不覺間就喝完，如果不是及早發現，下個補給要在遙遠的12.5公里呢！好不容易在各種找路中翻過最高的山頭，這段期間真的一個人也沒遇上，幸好當時只想著要趕快通過，竟也沒覺得害怕，接下來想著都是下坡，應該會輕鬆一點吧？

結果，還沒感受到輕鬆，先感受到寒意，畢竟不像先前上坡會消耗那麼多體力，心跳也維持在比較高的水平，所以，趕快再次穿起薄外套，隨著小雨滴滴答答，地上泥濘到會抓著你的腳步不放，只能如蜻蜓點水般快速通過，下坡又各種打滑，重心放低再放低，或乾脆一溜到底，攝影師還在我們最狼狽的地方出沒，捕捉賽道上難得的蹤影，這過程中我大概跌了兩三次，打滑了無數次，手微微擦傷，萬幸的是保護的好、都沒有受甚麼傷，不斷下降的過程中實在非常刺激。

10公里左右，我便遇到掃把一路同行，途中有一小段插曲，因為恰好今天也是北宜超馬的比賽日，有一小段路線重疊，選手就有趣地說：你們的路線比較有趣，北宜就是典型的公路賽，緊趕慢趕在4.25小時抵達第二補給站(關門4.5小時)，困難驚險都已結束，剩下的就是壓榨你所剩不多體力的6公里河濱路線，初步洗去手上的泥沙，決定丟棄我的手套，補給站吃吃喝喝準備上路。山林穿梭還好，一跑起來，開始感覺褲子因累積厚厚的泥沙而變得沉重，踏著8、9分速的步調穩定推進，看來今天應該不會被關門了，心情不禁愉悅，看看手錶卻驚覺電量快要見底，只剩5%，瞬間燃起僅剩的鬥志，沒電之前，回到會場吧！6公里過程中穿越河濱道路，遇到許多週末出遊的人群，還有旅遊團在各種解說，繞經市區，看到熟悉的觀音台，那就是我們家過年出遊來過之地呀！

終於，轉彎進入合歡山莊，又遇到掃把組的成員，哈哈！今天成為18公里組最後一個進終點的選手，拍下完美的衝線照後，五小時二十分成功完賽。在經歷一連串泥巴打滾、水裡翻滾後，最開心的莫過於洗個熱水澡，快速到寄物區，盥洗用品上手，便去享受洗去一身汙垢，還洗出滿地的泥沙，乖乖在洗完鞋子，就去享用今天開心的自助餐吃到飽，還有熱湯和飲料，看看時間，悠閒地等妹妹回來，距離關門還有三小時(9小時關門)呢！再跟同桌的人聊聊天，雖然不認識，因為有共同的語言(跑步、越野)，也聊得很開心。

時間來到下午一點，妹妹已經跑了八小時，看來今天的路況果然不容易，畢竟我也親身體會了，許多在第二補給站被關門的人也陸陸續續被送回來，雖然等的心焦情急，不過，就在一邊進食一邊閒聊中慢慢度過，終於，在8.5個小時，妹妹成功完賽歸來，真是太強了~幕後花絮：妹妹今天越野鞋成功退役，原因是在2.5公里左右，鞋子就大大開口笑，居然這樣還能跑完全34公里，真是太強了，如果是我就會降組閃人，而且妹妹全程也幾乎沒用手套，就靠雙腿跑完全程，只能說望塵莫及，最好笑的是這幕還引來主辦人的目光，除了跑到全身和裝備都是爛泥，大家還在討論這究竟是什麼牌子的鞋？結束了驚險刺激，最後又爆笑一籮筐的一天。訪問節錄：到哪裡很厭世？每個地方都好厭世。以後跑完茶茶，沒有開口笑，不算完賽。哈哈！

後記：最近疫情緊張，賽事又開始紛紛停辦延期，我上半年應該最後一場賽事，苗栗大湖草莓嘉年華馬拉松，兩天一夜出遊去，下週更新再見呀！