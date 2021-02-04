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跑步小品／如果我有一個新鞋櫃 要讓它塞滿回憶

運動筆記 / 郭奇育

(照片出處：ALLSPORTS)

大家好我是安迪 / 平面設計師

(照片出處：光宇)

如果我有一個新鞋櫃，我想我會放入最愛的跑鞋戰友，像是初馬帶我飛的小飛馬33，半馬破PB的NB Zante V3 NYC限定版，今年臺北馬全馬破PB的小飛馬37，一起征戰過富士山的Boston 7，還有一個位置放進夢想已久的Next%；另外，放入幸運抽到的NB Fuel Cell Rebel、NB Fresh Foam 1080 v11、HOKA ONE ONE RINCON，希望好運能常伴我心，越努力越幸運。

至於鞋櫃上的空間，我會將獎牌裝入透明的夾鏈袋中，安好無恙的放進鞋盒中，就像一個孩子般的睡在鞋盒內；每一場馬拉松都是精彩的歷練過程，過程中有歡笑、有痛苦、有雨水、有汗水、有淚水，吃過的補給、喝過的飲料、在馬場上遇到的跑友、幫助跑者的PACER、自己擔任配速員時的愉悅與享受，都幻化成這一塊塊的獎牌，即便生鏽了、受潮了，跑過的回憶一樣也不會減少。

(照片出處：最強市民飆5K)

人生就是一場馬拉松賽事，從初跑時的懵懂無知，到跑過才懂的道理，學會讓自己不受傷的練跑方式；跑步曾受過的大小傷，透過治療而復原，越挫越勇的無懼態度；跑過的每一公里不會背叛你，有跑就有沒跑就無的概念；那些跑步教會我的事，透過一步一腳印的實踐，築夢踏實，讓自己成為更棒的自己，在終點遇見更好的自己。

田中馬拉松 (照片出處：運動筆記)

鞋櫃就像是一場充滿回憶的馬拉松，伴隨著我們走過風風雨雨，看過美麗的風景，嘗過甜美的果實，經過無數的低潮挫敗，依然堅定信心，一步一步地走下去，相信雨過天晴的美麗，淬鍊成更好的你(妳)自己。

礁溪馬拉松 (照片出處：微笑客棧)

田中馬

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