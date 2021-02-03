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2021 六大馬集中在 43 天內 挑戰最速通吃好機會！

運動筆記 / Joanna
聯合報系資料照片
聯合報系資料照片

日前，波士頓馬拉松宣布將在 10 月 11 日舉辦，而六場「世界馬拉松大滿貫」（ World Marathon Majors）的時程全部出爐！今年所有賽事都集中在秋季舉行，對於想要收集六大馬的跑者來說，今年也是一大機會！從 9 月 26 日的柏林馬到 11 月 7 日的紐約馬，六大馬的時程間隔 43 天，如果屆時賽事都如期舉行，那就有機會挑戰史上最速通吃六大馬的紀錄！

2021 六大馬時程（表格製作：Joanna）

另外，也不要忘記東京奧運的馬拉松時程，女子馬拉松在 8 月 7 日；男子馬拉松在 8 月 8 日舉行，對於參加完奧運的菁英跑者來說，是需要一些修復的時間，或許這次的六大馬賽事，將有機會讓更多奧運等級以外的菁英跑者創下紀錄！這次緊密的時程安排，對於一些擅長接續跑馬拉松的跑者，或是有興趣完成此挑戰的人來說，是一大樂事！不過最重要的前提還是，這些賽事能如期舉行啊！

👉🏻延伸閱讀：【賽事】2021 倫敦馬宣布 10 月舉行，目標：全世界第一個 10 萬人參加的馬拉松！

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參考資料：RUNNER'S WORLDCanadian Running Magazine

＊賽事話題，盡在運動筆記

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