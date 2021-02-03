跑步小品／如果我有一個新鞋櫃 配額還是只有四分之一?

在家中成員兩大兩小的日常生活中，鞋櫃空間的配額很明顯的只有四分之一。每次買新鞋子首先要考慮的是，我要丟掉哪一雙舊的鞋子。身為一個規律跑者，每年跑量2000K，以一雙1000K淘汰成走路鞋的話，一年消耗兩雙，再買個兩雙新鞋是很合理的吧~但是每年買鞋，鞋櫃塞不下的狀況，在家中其他成員看來似乎不是那麼合理。

所以我都會幻想著如果能夠有個像多拉A夢口袋的異次元鞋櫃，能把許多鞋子放進另外一個空間那該有多好呢！最好還有 App 可以連線進去，看目前的鞋子列表和鞋子的磨損狀況， 然後還可以幫你清洗外加曬乾，每次領出來都有乾爽鞋子可以用。哈哈~ 這樣看來是需要有個大空間，外加一個瑪麗亞才能辦到的事，顯然是離我太遠了。

因此在新鞋櫃來之前，目前能做的就是好好整理目前穿過的鞋子， 每次跑步穿了哪雙鞋都記錄下來，保存成筆記和影像的型態。例如: 2020年透過鞋底磨損的狀況，發現自己左右腳落地的方式的不同，所以加強練習了左右腳落地的訓練，之後在新鞋上發現有慢慢的改進，真的還蠻有成就感的。這樣以後鞋子真的丟掉了，紀錄也會留存在我的虛擬鞋櫃中，每雙鞋子都留下不同的跑步記憶，串起來就是自己慢跑以來的完整故事。