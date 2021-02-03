訓練心得／2021 金門馬之自主馬拉松

鞋櫃，這是專屬於我的大秘寶，經歷過一切的情感，慢慢收刮倒入其中，存放著我無數的回憶，對於生活，我勇於踏出，我勇於表現，每次開啟鞋櫃時，那閃耀的光芒，都將帶領我回到過去每個重要時刻。工作時，穿著那帥氣的

2021-02-03 09:38