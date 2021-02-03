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訓練心得／2021 金門馬之自主馬拉松
金門馬取消之後
辦了線上馬拉松
所以錸德慢跑社團
在新竹頭前溪公園
規劃了路線
沿著路線來回折返
跑到42K
讓有參加金門馬的跑者
可以完成線上馬拉松
起點跟終點都有準備補給
可以補充體力和水分
當天的天氣非常好
6點起跑天色還是黑暗
沒多久就天亮
到8點氣溫已經非常熱
所以補充水分很重要
參加的人有的跑10K
半馬、全馬都有
依照自己的狀況來跑就可以
讓現在無賽事可以比的狀況下
大家都可以有馬拉松可以跑跑
期待賽事趕快恢復舉行
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