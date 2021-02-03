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訓練心得／2021 金門馬之自主馬拉松

運動筆記 / Jack Kox

金門馬取消之後

辦了線上馬拉松

所以錸德慢跑社團

在新竹頭前溪公園

規劃了路線

沿著路線來回折返

跑到42K

讓有參加金門馬的跑者

可以完成線上馬拉松

起點跟終點都有準備補給

可以補充體力和水分

當天的天氣非常好

6點起跑天色還是黑暗

沒多久就天亮

到8點氣溫已經非常熱

所以補充水分很重要

參加的人有的跑10K

半馬、全馬都有

依照自己的狀況來跑就可以

讓現在無賽事可以比的狀況下

大家都可以有馬拉松可以跑跑

期待賽事趕快恢復舉行

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