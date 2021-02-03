跑步小品／如果我有一個新鞋櫃 沒有捨棄、擁有的只有更多
鞋櫃，這是專屬於我的大秘寶，經歷過一切的情感，慢慢收刮倒入其中，存放著我無數的回憶，對於生活，我勇於踏出，我勇於表現，每次開啟鞋櫃時，那閃耀的光芒，都將帶領我回到過去每個重要時刻。工作時，穿著那帥氣的雕花皮鞋，勇敢面對業務中任何挑戰；約會時，穿著那雙感性的紳士鞋，帶領對方每一個步伐，彼此優雅漫步河畔；跑步時，換上舒適又勇猛的戰鞋們，每次勇敢出發，踏出每一步，無數的衝擊，無數的回彈，比賽踏入終點的那一刻，你與我一同感受雀躍。
我懂你們的辛勞，每一次冒險戰役與感動，終將收藏於鞋櫃中，那是專屬你們的家，溫暖讓你們放鬆的家。但是，越來越多的挑戰，越多越多的夥伴，我知道你們住的相當艱困，必須肩並肩背靠背過日子，傷心難過無處發洩，沒了自我專屬鞋位，釋放每次壓力。
如果我有一個新鞋櫃，豪華又時尚的鞋櫃，可以讓你們隨意使用自己空間，你們大可在裡面開心說著每次所見所聞事件，難過時更可以嚎啕大哭告訴每一個夥伴遭遇到的辛酸；如果我有一個新鞋櫃，未來的日子裡我將號召更多鞋子夥伴們的加入，共同努力、共同奮鬥，創造更多心動時刻，將那些難忘回憶擺入其中；如果我有一個新鞋櫃，日子將會更加多采多姿，所擁有的大秘寶更加富足，沒有捨棄，擁有的只有更多。
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