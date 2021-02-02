女子力線上馬拉松38K不限速度 快來暢跑拿好禮

愛跑步的女孩看過來！愛跑步的男孩不要轉台！！YYsports 女子力線上馬拉松，2/5~3/14 邀妳/你一起自由暢行，不限速度，快來完成 38K 挑戰！為期 38天，你可以完成幾個 38K ？ 別急，看完獎項再決定！完成任務就有機會獲得多項好禮，最讓人心動就是 SYM 再次和 YYsports共同合作！最大獎是最懂女生 FIDDLE LT，完全為妳而生！Your Turn 換妳堅持，只要持續就能達成一個又一個 38K，我們一起跑步拿大獎啦 ❤️男生們歡迎一起參與，為身邊的她她她她她跑起來，累積暢跑 38K一樣有機會把水漾清新歐兜麥帶回家！(天公伯阿~讓我當水漾女孩吧)

SYM Fiddle LT 115 這就是我的菜阿(圖片來源：SYM官網)

活動期間活動怎麼玩，即日起至3/14，上 YYsports APP 免費報名參加！載點 iPhone、Android，下載完成後進行註冊，推薦來源請選〝活動〞，輸入運動筆記跑友專屬代碼 YA210010 已下載好的跑友，請點我完成報名，2/5 起即可開始累積你的跑步里程！

早報名，可盡早開始累積里程數！

活動辦法

1.成功報名活動即可參加

2.活動期間，使用 YYsports APP【趣動】跑步功能，可參加任務抽獎每累積完成 38K（須累積運動152 ExP以上）任務者，即可獲得一次抽獎機會累積 76K 可獲得兩次抽獎機會，抽獎機會次數以此類推

3. 除了達成里程數，還會看 ExP 的累積，跑步 1 公里可累積 4 個 ExP，建議每次跑步 1K 以上才能累積到 ExP 喔！活動獎項除了最大獎 SYM FIDDLE LT，還有 Garmin Forerunner 245、Garmin 跑步動態感測器、Sebamed 施巴運動沐浴乳等豐富好禮，等你來拿！

活動挑戰每次跑步都可累積距離 (建議1K以上)，不限速度，我都陪妳跑，完成任務萬元大禮等著妳！堅持完成 38K，就能達成任務！(過年我什麼都不做，就、跑、步！)

1.下載 YYsports APP 載點 iPhone、Android，下載完成後進行註冊，推薦來源請選〝活動〞，輸入運動筆記跑友專屬代碼 YA210010

2.至活動說明頁完成報名點選「女子力線上馬拉松」即可了解活動辦法並完成報名。

3.活動挑戰 GO🔴

每次跑步前請開啟定位，打開 YYsports APP ➡️ 點選「趣動」➡️選擇跑步 ➡️開始運動➡️「長按結束」，即可紀錄每次運動里程數。🔴

使用 Apple Watch、Garmin 手錶的跑友，可開啟 YYsports APP ➡️點選「趣動」➡️點選「裝備管理」，即可進行裝備綁定。若穿戴裝置已經綁定 YYsports APP，可直接開啟穿戴裝置戶外步行或戶外跑步功能，無須再開啟趣動。🔴

更多 APP 介紹：請點我

活動提醒

ExP 計分以成功紀錄 YYsports APP 系統的數據為準。要看自己的運動紀錄，開啟 YYsports APP，點選「趣動」，點選左上記事本圖案即可看到「歷史紀錄」瀏覽每一筆的運動數據。

ExP計算時間：2021/2/5 00:00~ 2021/03/14 23:59。

除正取名單外，主辦單位會抽取備取名單若干。

本活動之獎品由主辦單位提供，尺寸、樣式、顏色等以主辦單位公佈及提供為準。

得獎公告時間：2021/4/1

注意事項如下，獲獎記得回來看仔細，我如果變成水漾女孩就背給你們聽！報好名，準備開跑去！

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你以為好康只有這樣嗎？活動期間還有一檔 Your Turn換妳堅持，2021女子力 永不設限 活動，點我完成報名，期間內達成以下兩項任務運動 21K (運動ExP 84) 門店打卡3次 (活動ExP 18) 即可獲得抽獎機會！想要 iPhone 12的跑友，這檔活動絕對不要錯過，還有什麼豐富獎項，趕快來看看~

獎項有 Apple iPhone 12 128G 等好禮聰明的你，活動兩樣記得報下去，可一起累積里程也別忘了到門店打卡，打開 YYsports APP，右上角掃描 QRcode，即可完成打卡任務，記得同一家店同天只能打一次卡，歡迎到各家門市走走逛逛順道添裝備！

APP 右上角為打卡位置 門店在這裡

YYsports竹科概念店 (新竹市埔頂二路81號1樓)

CONVERSE西門町一號店 (台北市峨眉街37號1樓)

NIKE新竹巨城 Sogo 4F (新竹市東區中央路239號4樓)

NIKE環球中和2F (新北市中和區中山路三段122號2樓)

NIKE環球板橋車站1F (新北市板橋區縣民大道二段7號)

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最後，新竹的女孩看過來！想要有系統循序漸進的進步，就來 美力訓練營，還有機會獲得台新女子馬免費名額！

這裡真的就是最後了，還沒下載 YYsports APP，趕快載起來！載點 iPhone、Android，下載完成後進行註冊，推薦來源請選〝活動〞，輸入運動筆記跑友專屬代碼 YA210010

祝福跑友們跑出自己想要的各種美麗❤️