訓練心得／全馬神速進化 訓練過程

【南湖社大悠活樂跑】

人物訓練故事-NO.05 45哥的全馬進化史

初馬 107/2/25 4:29

二馬 107/11/18 4:20

加入南湖社大悠活樂跑後

三馬 2020田中馬330

四馬2020旗美馬(香蕉內褲成員) 3:15

五馬2020台北馬3:05

2021/1/31 #自主全馬 2：48

(左二 45哥,旗美香蕉馬)

令淦哥感到欣慰及感動的好朋友，也是 南湖社大-悠活樂跑 團友 45哥 Safe Chen -陳世武 ，繼台北馬跑出3：06（PB3：15）的驚人成績後，才隔一個多月，自主練習成績再進步到2：48，前半馬成績突破80分，來到79分，可惜的是後半馬的時間差來到了十分鐘之多，看了他的數據之後再提供他缺的訓練項目給他，期待他能再更進步。

常常看45哥每天早上的跑步記錄，他一直都是很自律的跑者，所以平時的自主練習我就讓他想怎麼跑就怎麼跑，只是時常提醒他＂有不舒服就不要硬跑＂，再從他每次的比賽記錄告訴他＂你缺的是什麼樣的練習項目＂，很開心的是他按著我給的重點練習方式去練習，在台北馬之後跟他聊天問他：你有沒有想要破3？他想了一下說：是會想，但不知道能不能挑戰成功。就這樣我們二個人又再度互相勉勵一起向這個艱難的目標前進。

1/28（四）悠活樂跑的團友說：４５哥若是破３他要擺二桌請大家吃飯，沒想到就在這頓尾牙飯局後的三天1/31，一群團友正在嘉義領取消賽事的完賽禮時，ＬＩＮＥ傳來 45哥自主跑全馬破３了（沒停錶），跟他幾句ＬＩＮＥ的對話後，我決定親口跟他恭喜，電話的那頭聽得出來他非常的開心，也一直跟我道謝，我說：這是你自己認真得到的！

45哥是我帶的學生之中，他的進步速度一再的讓我驚嚇不已，這完全是他自己想進步的信念推動著他。（不知道是不是星期四尾牙有人說他破3要擺二桌的動力）。 45哥真的是一位很低調又客氣的好爸爸，今天知道他破3後，LINE的對話他說：可能是因為田徑場的跑道比較好跑的關係，比賽應該跑不出這種成績。我說：比賽跟你自主練習的成績不會差太多。

#他就是這麼客氣

#45哥尾牙偷擦淚是值得的

#45哥的進步是我帶學生不放棄每一位的動力

#很開心當時在文心森林公園開口跟他聊天並且邀他進悠活樂跑

#說好的我們要互相鼓勵４５哥，我們要一直一起互相的再進步唷！！