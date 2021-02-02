快訊

終於！台鐵猴硐坍方提前明天完成搶修、恢復雙向通車

部桃群聚能守住？春節景點人數管控？陳時中14：00說明

訓練心得／全馬神速進化 訓練過程

運動筆記 / 淦哥(金田雙鈿)

【南湖社大悠活樂跑】

人物訓練故事-NO.05 45哥的全馬進化史

初馬 107/2/25 4:29

二馬 107/11/18 4:20

加入南湖社大悠活樂跑後

三馬 2020田中馬330

四馬2020旗美馬(香蕉內褲成員) 3:15

五馬2020台北馬3:05

2021/1/31 #自主全馬 2：48

(左二 45哥,旗美香蕉馬)　　

令淦哥感到欣慰及感動的好朋友，也是 南湖社大-悠活樂跑 團友 45哥 Safe Chen -陳世武 ，繼台北馬跑出3：06（PB3：15）的驚人成績後，才隔一個多月，自主練習成績再進步到2：48，前半馬成績突破80分，來到79分，可惜的是後半馬的時間差來到了十分鐘之多，看了他的數據之後再提供他缺的訓練項目給他，期待他能再更進步。　　

常常看45哥每天早上的跑步記錄，他一直都是很自律的跑者，所以平時的自主練習我就讓他想怎麼跑就怎麼跑，只是時常提醒他＂有不舒服就不要硬跑＂，再從他每次的比賽記錄告訴他＂你缺的是什麼樣的練習項目＂，很開心的是他按著我給的重點練習方式去練習，在台北馬之後跟他聊天問他：你有沒有想要破3？他想了一下說：是會想，但不知道能不能挑戰成功。就這樣我們二個人又再度互相勉勵一起向這個艱難的目標前進。　　

1/28（四）悠活樂跑的團友說：４５哥若是破３他要擺二桌請大家吃飯，沒想到就在這頓尾牙飯局後的三天1/31，一群團友正在嘉義領取消賽事的完賽禮時，ＬＩＮＥ傳來　45哥自主跑全馬破３了（沒停錶），跟他幾句ＬＩＮＥ的對話後，我決定親口跟他恭喜，電話的那頭聽得出來他非常的開心，也一直跟我道謝，我說：這是你自己認真得到的！

   

45哥是我帶的學生之中，他的進步速度一再的讓我驚嚇不已，這完全是他自己想進步的信念推動著他。（不知道是不是星期四尾牙有人說他破3要擺二桌的動力）。 45哥真的是一位很低調又客氣的好爸爸，今天知道他破3後，LINE的對話他說：可能是因為田徑場的跑道比較好跑的關係，比賽應該跑不出這種成績。我說：比賽跟你自主練習的成績不會差太多。

#他就是這麼客氣

#45哥尾牙偷擦淚是值得的

#45哥的進步是我帶學生不放棄每一位的動力

#很開心當時在文心森林公園開口跟他聊天並且邀他進悠活樂跑

#說好的我們要互相鼓勵４５哥，我們要一直一起互相的再進步唷！！

田中馬 田徑

延伸閱讀

一張手稿爆出性騷男歌手 雞排妹經紀人這樣答

遭質疑尾牙性騷是炒作 雞排妹氣炸公布「現場照」

My job is busy 調查局形象Line貼圖上架

LINE Pay成台灣LINE POINTS發行商 用戶權益不變

相關新聞

女子力線上馬拉松38K不限速度 快來暢跑拿好禮

愛跑步的女孩看過來！愛跑步的男孩不要轉台！！YYsports 女子力線上馬拉松，2/5~3/14 邀妳/你一起自由暢行，不限速度，快來完成 38K 挑戰！為期 38天，你可以完成幾個 38K ？ 別急

訓練心得／全馬神速進化 訓練過程

【南湖社大悠活樂跑】 人物訓練故事-NO.05 45哥的全馬進化史 初馬 107/2/25 4:29 二馬 107/11/18 4:20 加入南湖社大悠活樂跑後 三馬 2020田中馬330

路跑／大阪女子馬竟出現男跑者 暖男舉動仍害冠軍哭成淚人

大阪國際女子馬拉松昨日落下帷幕，由23歲的長跑好手一山麻緒奪冠，以2小時21分11秒刷新了大會紀錄，而賽事途中一山麻緒的兩位領跑員出現的暖男舉動，成為賽事的另一項焦點。 現今各項長跑賽事，常

訓練心得／從小就不愛運動 練著練著半馬就破2了

40多歲，跑齡23個月。第三次跑半馬，2021自辦渣打馬半馬 sub2 達標。老娘從小就不愛運動，就很一般的女生，老公說為了健康，過了40歲才被拐去跑步，然後一開始跑兩圈操場就想棄賽，練著練著時間一到

日本人跑遍台灣／Soonnet 5K最速RUN 又破PB了！

今天我參加soonnet 的台北最強5k。這次的場地是在臺北田徑場裡面，台北最大的田徑場，很特別的經驗。但是好可惜，這是soonnet 的最後一場在台北的賽事。今天我的目標是破pb，破18分鐘。但上禮

跑步小品／如果我有一個新鞋櫃

如果我有一個新鞋櫃，將會在裡面放入一雙陪我見證青春歲月的跑鞋，鞋印烙在這不起眼的櫃子，一跑就跑過多少不可勝數的生命，當中包括了汗水、血淚、與每次的練習和賽事。欲將其保存，不想使記憶溜走，就怕再也找不著

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。