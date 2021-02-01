跑步小品／如果我有一個新鞋櫃

如果我有一個新鞋櫃，將會在裡面放入一雙陪我見證青春歲月的跑鞋，鞋印烙在這不起眼的櫃子，一跑就跑過多少不可勝數的生命，當中包括了汗水、血淚、與每次的練習和賽事。欲將其保存，不想使記憶溜走，就怕再也找不著這些美麗的時刻。我想將其深鎖，鎖進鞋子的牢籠，變成心裡的秘密。

每次回到家總把鞋子肆意丟棄，像垃圾一樣仍在一旁，任憑風吹日曬，鞋子就像旅人需要一個安定的住所，可卻被不公的命運如此對待，如果有一個能遮風避雨的地方，結局是否會不一樣？

青春是場遠行，我們之間有一場不散的約定，鞋子早已在這趟旅程中損壞不堪，每次都戛然而止在燦爛的剎那，因為我沒給鞋子像樣的家，當要換鞋子的時候，彷彿青春消逝了，又即將獨自面對悵然若失的未來，因為我沒有好好珍惜，珍惜一切來之不易的幸福。

鞋子與鞋櫃似伴侶亦像豆漿油條，感覺心靈相似的靈魂，故事從這裏開始，兩者缺一不可，只要一個不在就像丟了魂魄的軀殼，該何去何從呢？

待到哪日有一個新的鞋櫃，我會在陽光明朗的日子，歌頌著你的不凡；在大雨滂沱的雨季，吟詠你的哀愁。如果晴天出門，我想鞋子上都是生命的氣息，放進鞋櫃，鞋櫃也會感受到豔陽的熱情；反之雨天出門，鞋子上都是爛泥巴與污漬，鞋櫃會是倍感無盡的失落和感慨。

我希望能修補的是我們之間的回憶，回憶之所以美好是因為永遠回不去，此刻鞋櫃早已不單單是放鞋子的地方，更像是臺時光機，帶我穿越從前的浪漫。

鞋櫃有無法割捨的回憶，藏在溫柔的角落裡，把這些種種過去包裹住，放在時間的年輪，放在靜謐的鞋櫃，讓青春不老，保留最初樣貌。

鞋櫃，你是否能包容我小小的任性？把鞋子收藏好，別讓遺憾溢流出來，多想停留，可惜時間再走，我想我已不再年輕力盛，不知道還有幾個十年能去享受，享受這般美好。好想再放進去更多的鞋子與回憶，但鞋櫃空間有限，像生命有個盡頭，容納不了所有。不見歲月悠長，不著未來渺茫，總有一天你將化為塵埃，我將落入塵土，被摺疊進浩瀚的宇宙裡，可我終不會忘記你帶來的傳奇，大石因你而不生苔，青春因你而永遠存在。