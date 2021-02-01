日本人跑遍台灣／Soonnet 5K最速RUN 又破PB了！

今天我參加soonnet 的台北最強5k。這次的場地是在臺北田徑場裡面，台北最大的田徑場，很特別的經驗。但是好可惜，這是soonnet 的最後一場在台北的賽事。今天我的目標是破pb，破18分鐘。但上禮拜天我跑30k，我腳有點累。怎麼辦？起跑後，第一圈88秒。太慢了。破18分鐘我要每圈86秒。第二圈再88秒。我感覺我的腳很重。而且，直線道有逆風。第三圈也88秒。完蛋了。但因為最後一場，拼了！我決定加速，就算後面爆掉也沒關係。因為這是最後一次的機會，在臺北田徑場跑步。我不想因爲保守，然後後悔。第五圈，我加速了。86秒。ok。然後，第六，第七，第八，第九，都86秒! AquaFeb贊助的alphafly 給我很大的幫助！有可能我今天有機會破18分鐘！

雖然第十圈我已經很累，但努力不要放棄，今天仍然有機會。最後兩圈時，看到時鍾，只有2'50！代表我要85秒兩圈。很緊張，我只要變慢一點就超過18分。最後一圈看到時鐘，16'35! 只有85秒! 我開始全力加速! 我很累沒關係。衝啊! 回來時，看到時鐘，17'50, 51,52, 53, …...17'54! 破了! 跑齡10年終於破18分鐘了! 太感動了。跑完後 第一名的獎品有Footland 的襪子! 謝謝soonnet，謝謝Footland!謝謝Aquafeb 贊助。Aquafeb 有很多跑鞋，運動用品。而且有Tomo的專屬折扣碼再享全站95折-TOMOAQ12。

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