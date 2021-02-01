訓練心得／從小就不愛運動 練著練著半馬就破2了

40多歲，跑齡23個月。第三次跑半馬，2021自辦渣打馬半馬 sub2 達標。老娘從小就不愛運動，就很一般的女生，老公說為了健康，過了40歲才被拐去跑步，然後一開始跑兩圈操場就想棄賽，練著練著時間一到半馬就破2了，老爸、老姊、小妹、公公、婆婆、阿姨、朋友與小孩全部都嚇了一跳，眼鏡碎滿地。2019年10月，南庒初半馬，2:36:50。2020年1月，渣打半馬，2:22:34。2021年1月，自主馬，1:59:09。

2021年渣打馬拉松在賽前5天因疫情取消。我的私人全方位跑步教練「前男友」，就是我老公，他知道我不愛運動，所以跑量並沒有太驚人。我們每個月平均大概就是在120K左右，跑量不曾超過140K。而且，我們倆為了第一次2020北高360練騎車，11月跑量只剩不到70K，9月與10月以練車為主，11月結束北高360(完賽時間16小時20分)之後，才開始恢復練跑。每週跑3次為主，一次節奏跑，一次間歇跑，一次M配速丘陵地長跑。長跑隨著能力增加而加長，從8到21K不等。由於我們持續在跑步，大多跑在E配速或是M配速，距離就隨喜。畢竟我原則上「能不跑長不跑快，就不跑長不跑快」。

從12月開始調整菜單，先刷新5K的PB，建立好速度感與重新定義賽事節奏跑的速度，在這樣的質的訓練下，4週後發生效果。2021年1月份刷新兩次10K的PB。賽前安排了兩次模擬賽，一次是8K跑丘陵地兩趟；另一次是7K跑丘陵地3趟，跑3趟的成績在2小時5分，跑完竟然無傷無痛！所以老公就認為半馬完賽可以訂在119分鐘，我自己其實是完全不清楚這6分鐘要怎麼辦？他怎麼會有信心？只說了「妳已經訓練好了，其他就交給老天吧」。

賽前最後一個週末，在降跑量但品質不降的前提下，從頭份后庄國小跑過香山火車站總共11K，預計是配速5：35分/公里的節奏跑，最後11K跑了61分鐘（配速5：24分/公里）。前男友在跑步過程不斷提醒我維持正確跑姿、注意肩膀放鬆、保持送髖的動作與注意落下角度。吃掉最後第一次的週末練習，自己意外的感覺跑感不錯，所以他認為他已經將我的體能狀況調整到接近最佳狀態。自主馬跑前，我的1月份跑量還不到120K。

體能調整好，不跑一場半馬，實在太可惜了。

我的老公兼教練幫我配速與破風。他在2021年台北馬拉松的大會半馬成績是小時43分，由他配速，非常安心。我自己揹好水袋，帶上補給，跟著他超穩定的配速穩穩的以5：40分/公里往前推進，配速不會因為順風或是逆風而變動太大，原則上大概就是每公里配速能偷1到5秒就偷，不能偷秒至少就維持在原訂配速。飲水與補給就按照原訂計劃補給。

第二段回程在海岸線逆風跑真的超虐心。因為我的心率上升，但心率帶卻開始在緊要關頭失真，加上開始大聲呼吸、上氣不接下氣、偶爾發出怒吼，老公聽聞就稍稍降速，他說能在逆風段維持住已經不錯了。而且第一段順風已經成功減秒24秒，逆風段有本錢可以掉秒，其中逆風段有3段比原訂配速慢，掉速最多是在最後1K，掉速達10秒。

另外這段路會有3座橋，在上橋前50公尺就提前採取增步頻、降步幅策略，減少上下橋對於腿力的負擔。第三段又回到順風段，深深體會了維持配速其實就是加速的道理。再次進入順風段我原本想要提速，但其實能維持與第一段一樣的配速策略已經讓我吃足苦頭。最後在第19K時，我其實快撐不住了，瀕臨爆掉邊緣。教練大喊「加油，不要做讓自己後悔的決定。」

他的意思是「繼續跑，努力完成，難道你想再練一年嗎？」我當然不想！那就努力完成。所以，就用平時跑節奏跑與吃掉長間歇特餐的心情，忍耐乳酸堆積的痛苦，最後1K以最快速配速5：25分/公里，奮力完成半馬破2。成績1:59:09，sub2 達標。

完成21.1K時，我已經說不出話了。他說，這才是All in！

All in完賽，真是舒暢！