路跑／大阪女子馬竟出現男跑者 暖男舉動仍害冠軍哭成淚人

大阪國際女子馬拉松昨日落下帷幕，由23歲的長跑好手一山麻緒奪冠，以2小時21分11秒刷新了大會紀錄，而賽事途中一山麻緒的兩位領跑員出現的暖男舉動，成為賽事的另一項焦點。

現今各項長跑賽事，常會設有領跑員帶領跑者進行配速，尤其是欲挑戰日本紀錄的一山麻緒，大會也出動了堪稱「國民跑者」的川內優輝等三名領跑員，希望一山麻緒能打破這高懸16年的紀錄。

而一山麻緒也不負眾望，開賽就將另一好手前田穗南遠遠甩在身後，而少了強敵競逐的壓力後，一山麻緒反倒出現了亂流，速度也明顯降了下來，而前頭領跑的川內優輝也感到不對勁，多次轉頭看向一山，另一領跑員二岡康平則是在一山身旁陪跑，兩人多次看著手錶注意配速，卻又細心觀察一山狀況，兩人的「暖男行為」也紛紛獲得外界讚賞。

隨後一山麻緒嘗試振作，將速度緩緩提升上來，最終以2小時21分11秒完賽，雖無緣創下日本紀錄，但還是成功突破大會紀錄，賽後獲得冠軍的一山麻緒也哭成淚人兒，表示在大好情勢下無法創下日本紀錄，自己深感遺憾。