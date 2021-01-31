快訊

政治魔法師趙少康 還有多少戲法能帶國民黨重返執政？

婦人接10萬元地價稅單嚇壞 結果天降1.5億元財富

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路跑／大阪女子馬竟出現男跑者 暖男舉動仍害冠軍哭成淚人

聯合新聞網 / 綜合報導
一山麻緒賽後頒獎哭成淚人。 擷圖自畫面
一山麻緒賽後頒獎哭成淚人。 擷圖自畫面

大阪國際女子馬拉松昨日落下帷幕，由23歲的長跑好手一山麻緒奪冠，以2小時21分11秒刷新了大會紀錄，而賽事途中一山麻緒的兩位領跑員出現的暖男舉動，成為賽事的另一項焦點。

現今各項長跑賽事，常會設有領跑員帶領跑者進行配速，尤其是欲挑戰日本紀錄的一山麻緒，大會也出動了堪稱「國民跑者」的川內優輝等三名領跑員，希望一山麻緒能打破這高懸16年的紀錄。

而一山麻緒也不負眾望，開賽就將另一好手前田穗南遠遠甩在身後，而少了強敵競逐的壓力後，一山麻緒反倒出現了亂流，速度也明顯降了下來，而前頭領跑的川內優輝也感到不對勁，多次轉頭看向一山，另一領跑員二岡康平則是在一山身旁陪跑，兩人多次看著手錶注意配速，卻又細心觀察一山狀況，兩人的「暖男行為」也紛紛獲得外界讚賞。

隨後一山麻緒嘗試振作，將速度緩緩提升上來，最終以2小時21分11秒完賽，雖無緣創下日本紀錄，但還是成功突破大會紀錄，賽後獲得冠軍的一山麻緒也哭成淚人兒，表示在大好情勢下無法創下日本紀錄，自己深感遺憾。

相關新聞

訓練心得／從小就不愛運動 練著練著半馬就破2了

40多歲，跑齡23個月。第三次跑半馬，2021自辦渣打馬半馬 sub2 達標。老娘從小就不愛運動，就很一般的女生，老公說為了健康，過了40歲才被拐去跑步，然後一開始跑兩圈操場就想棄賽，練著練著時間一到

日本人跑遍台灣／Soonnet 5K最速RUN 又破PB了！

今天我參加soonnet 的台北最強5k。這次的場地是在臺北田徑場裡面，台北最大的田徑場，很特別的經驗。但是好可惜，這是soonnet 的最後一場在台北的賽事。今天我的目標是破pb，破18分鐘。但上禮

跑步小品／如果我有一個新鞋櫃

如果我有一個新鞋櫃，將會在裡面放入一雙陪我見證青春歲月的跑鞋，鞋印烙在這不起眼的櫃子，一跑就跑過多少不可勝數的生命，當中包括了汗水、血淚、與每次的練習和賽事。欲將其保存，不想使記憶溜走，就怕再也找不著

路跑／大阪女子馬竟出現男跑者 暖男舉動仍害冠軍哭成淚人

大阪國際女子馬拉松昨日落下帷幕，由23歲的長跑好手一山麻緒奪冠，以2小時21分11秒刷新了大會紀錄，而賽事途中一山麻緒的兩位領跑員出現的暖男舉動，成為賽事的另一項焦點。 現今各項長跑賽事，常

路跑心得／半百大叔 國內初馬挑戰實錄

看到基六號水門，終於要結束台北馬河濱路段；進入撫遠街後；大概是接近39公里處左右吧；低頭看了一下手錶；時間才3小時3分左右？混沌的腦袋立刻充血推算一下，咦？好像真的有希望BQ耶！馬上啟動正念覺知；從手

日本跑者一山麻緒 打破大阪女子馬拉松大會紀錄

最新消息： 代表日本出賽東京奧運的23歲馬拉松選手一山麻緒，今天在第40屆大阪國際女子馬拉松賽事奪冠，以2小時21分11秒刷新大會紀錄，但未能完成自己訂下打破日本紀錄的目標。 日本產經新聞報導，這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。