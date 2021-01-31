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大阪女子馬觀戰重點 長跑女王之爭、搶破日本全國紀錄

運動筆記 / Joanna
在 1/29（五） 「第40回大阪國際女子馬拉松」的記者會上邀請了四位選手，其中備受矚目的是日本現役最強的一山麻緒（左二），以及在 MGC 奧運選拔賽搶下第一張門票的前田穗南（右二）（圖片來源：大阪国際女子マラソン 官方twitter）
在 1/29（五） 「第40回大阪國際女子馬拉松」的記者會上邀請了四位選手，其中備受矚目的是日本現役最強的一山麻緒（左二），以及在 MGC 奧運選拔賽搶下第一張門票的前田穗南（右二）（圖片來源：大阪国際女子マラソン 官方twitter）

我決定不看時間，跟上配速員，挑戰日本全國紀錄！
「第40回大阪國際女子馬拉松」即將在週日（1/31） 12:00（日本時間）開跑，這場比賽是以打破高懸 16 年的日本紀錄 2 小時 19 分 12 秒為目標，並邀請了奧運代表的兩位馬拉松女子選手－－前田穂南和一山麻緒。究竟在這場以打破紀錄為目的的賽事是否有機會打破；長跑女王之爭，最後又是誰會勝出？一起來看看以下的觀戰重點吧！

兩位長跑女王之爭！

2019 年 9 月，在東京上演的「奧運馬拉松日本國內預選賽」（Marathon Grand Championship，以下簡稱 MGC），在炎熱的天氣下，當時 23 歲的前田穗南以 2 小時 25 分 15 秒在女子組奪冠，與亞軍的鈴木亞由子率先取得東京奧運門票！

前田穗南在「奧運馬拉松日本國內預選賽」（Marathon Grand Championship，以下簡稱 MGC）以 2 小時 25 分 15 秒在女子組奪冠（圖片來源：愛燃燒）2020 年 3 月的「名古屋女子馬拉松」是日本出賽東奧女子馬拉松的最後一場選拔賽，當時年僅 22 歲的一山麻緒以 2 小時 20 分 29 秒成績奪冠，拿下女子選手最後出賽資格，並成為女子馬拉松現役最強！

一山麻緒在 2020 年 3 月的「名古屋女子馬拉松」，以 2 小時 20 分 29 秒成績奪冠，拿下東京奧運的最後一張門票（圖片來源：文仔@跑得瀛）大阪國際女子馬拉松官方 Youtube 在不久前釋出了一部 40 多分鐘的紀錄片《跑步這件事是我的全部》（走ることが、私のすべて。），紀錄下前田與一山兩位菁英跑者平常的跑步訓練、生活樣貌，生動描繪出面對東奧延期的現實與焦慮，更創造了許多話題。紀錄片《跑步這件事是我的全部》（走ることが、私のすべて。）紀錄了前田穗南與一山麻緒兩位菁英跑者的平日的生活樣貌、訓練日常，以及一些心路歷程。（影片出處：大阪国際女子マラソン【公式】） 前田穂南 來自「天滿屋」、24 歲的前田穂南，這次將以 2 小時 20 分為目標，週日舉行的這場大阪女子馬，將是她自從 2019 年MGC 選拔賽以來參加的首場全程馬拉松。前田穂南在 2017 年的大阪國際女子馬的初馬，跑出了 2 小時 32 分 19 秒；隔年 2018 年同樣在大阪女子馬，跑出了個人最佳 2 小時 23 分 48 秒；2019 年 MGC 選拔賽中，在超過 25 度的高溫下，擅長「熱戰」的前田展現優勢，在 20 公里後呈現一個人獨走的模式，並且與第二名的鈴木差了 4 分鐘之多。

👉🏻延伸閱讀：【MGC點將錄、49之27】美腿雙輝 前田穗南

 一山麻緒 來自「華歌爾」23 歲的一山麻緒，在 2019 年 MGC 拿下第 6 名後，有一段時間不想再跑步，最後在與教練永山忠幸的討論下，改變主意，決定參加最後一場選拔賽－－2019 名古屋女子馬拉松。在冷冽的雨中，一山以 2 小時 20 分 29 秒奪下后冠，成為日本現役最強馬拉松女子選手，排行日本歷年第四位。而面對週日舉行的大阪女子馬，她更直指要挑戰突破 2 小時 19 分18 秒的日本全國紀錄！「我決定不看時間，跟上配速員，挑戰日本全國紀錄！」一山說道。
👉🏻延伸閱讀：【MGC點將錄、49之18】出水芙蓉 一山麻緒

  打破日本紀錄的決心！現在的日本紀錄是在 2005 年，由野口水木在柏林所創下的，實際上，日本史上前三快的馬拉松成績都是在「柏林馬拉松」跑出，而第四快的成績就是一山麻緒在 2020 年名古屋女子馬所跑出的 2 小時 20 分 29 秒。
👉🏻延伸閱讀：【長跑名將】累積的里程不會背叛 野口水木

這週日（1/31）舉行的大阪女子馬以破日本全國紀錄為目標，邀請了「市民跑者之王」川內優輝（PB 2:08:14）擔任全馬 220 的配速員，這也是大會首次任用男配速員。所謂「天時、地利、人和」，除了在「人」的方面聘請了川內優輝等配速員，這次在「地利」上也有了一些更改。因應疫情，這次賽道改在長居公園舉行，會在一圈約 2.8 公里的賽道上跑 15 圈，而平坦的賽道讓這次更有機會破紀錄！

「市民跑者之王」川內優輝將擔任這次「第40回大阪國際女子馬拉松」全馬 220 配速員，其妻子水口侑子這次也會參賽。（圖片來源：sanspo）週日的大阪女子馬究竟能不能打破高懸16年的日本紀錄？而在這場長跑女王之爭的戰役中，誰會勝出？讓我們一起關注明天（1/31）的「第40回大阪女子國際馬拉松」！👉🏻歡迎關注：大阪国際女子マラソン 官方Youtube官方twitter賽事官網📍參考新聞：

＊賽事觀戰重點，盡在運動筆記

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