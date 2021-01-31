大阪女子馬觀戰重點 長跑女王之爭、搶破日本全國紀錄
|我決定不看時間，跟上配速員，挑戰日本全國紀錄！
兩位長跑女王之爭！
2019 年 9 月，在東京上演的「奧運馬拉松日本國內預選賽」（Marathon Grand Championship，以下簡稱 MGC），在炎熱的天氣下，當時 23 歲的前田穗南以 2 小時 25 分 15 秒在女子組奪冠，與亞軍的鈴木亞由子率先取得東京奧運門票！
前田穗南在「奧運馬拉松日本國內預選賽」（Marathon Grand Championship，以下簡稱 MGC）以 2 小時 25 分 15 秒在女子組奪冠（圖片來源：愛燃燒）2020 年 3 月的「名古屋女子馬拉松」是日本出賽東奧女子馬拉松的最後一場選拔賽，當時年僅 22 歲的一山麻緒以 2 小時 20 分 29 秒成績奪冠，拿下女子選手最後出賽資格，並成為女子馬拉松現役最強！
一山麻緒在 2020 年 3 月的「名古屋女子馬拉松」，以 2 小時 20 分 29 秒成績奪冠，拿下東京奧運的最後一張門票（圖片來源：文仔@跑得瀛）大阪國際女子馬拉松官方 Youtube 在不久前釋出了一部 40 多分鐘的紀錄片《跑步這件事是我的全部》（走ることが、私のすべて。），紀錄下前田與一山兩位菁英跑者平常的跑步訓練、生活樣貌，生動描繪出面對東奧延期的現實與焦慮，更創造了許多話題。紀錄片《跑步這件事是我的全部》（走ることが、私のすべて。）紀錄了前田穗南與一山麻緒兩位菁英跑者的平日的生活樣貌、訓練日常，以及一些心路歷程。（影片出處：大阪国際女子マラソン【公式】） 前田穂南 來自「天滿屋」、24 歲的前田穂南，這次將以 2 小時 20 分為目標，週日舉行的這場大阪女子馬，將是她自從 2019 年MGC 選拔賽以來參加的首場全程馬拉松。前田穂南在 2017 年的大阪國際女子馬的初馬，跑出了 2 小時 32 分 19 秒；隔年 2018 年同樣在大阪女子馬，跑出了個人最佳 2 小時 23 分 48 秒；2019 年 MGC 選拔賽中，在超過 25 度的高溫下，擅長「熱戰」的前田展現優勢，在 20 公里後呈現一個人獨走的模式，並且與第二名的鈴木差了 4 分鐘之多。
|👉🏻延伸閱讀：【MGC點將錄、49之27】美腿雙輝 前田穗南
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「市民跑者之王」川內優輝將擔任這次「第40回大阪國際女子馬拉松」全馬 220 配速員，其妻子水口侑子這次也會參賽。（圖片來源：sanspo）週日的大阪女子馬究竟能不能打破高懸16年的日本紀錄？而在這場長跑女王之爭的戰役中，誰會勝出？讓我們一起關注明天（1/31）的「第40回大阪女子國際馬拉松」！👉🏻歡迎關注：大阪国際女子マラソン 官方Youtube、官方twitter、賽事官網📍參考新聞：
- ２時間２０分切り、ぶれない目標 大阪国際にかける前田穂南
- 日本新、みんなの笑顔の先に 大阪国際で注目の一山麻緒
- 野口みずきさん 大阪国際女子マラソン「日本記録出るかもしれない」
- 異例の周回コース、五輪代表に好記録の期待 大阪国際女子マラソン
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