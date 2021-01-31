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路跑心得／半百大叔 國內初馬挑戰實錄

運動筆記 / Nicholas Yeh

看到基六號水門，終於要結束台北馬河濱路段；進入撫遠街後；大概是接近39公里處左右吧；低頭看了一下手錶；時間才3小時3分左右？混沌的腦袋立刻充血推算一下，咦？好像真的有希望BQ耶！馬上啟動正念覺知；從手臂、上半身、臀部、大腿、小腿、腳掌全身巡查了一遍，似乎沒有特別的痛楚；太好了，提速衝刺吧！但是⋯⋯雙腿早已累到無法回應大腦的指令了啊⋯⋯此時剛過40公里標示牌，再次對照配速手環，時間竟然一模一樣，薄弱的意志力繼續喊話：只要再撐2公里，身體再怎麼疲憊都不能掉速啊！

右轉進入南京東路後：大步邁開狂刷卡身邊跑者；勝利手姿接受路邊加油群眾的歡呼；用帥氣地微笑來獵取每一顆攝影鏡頭！這畫面在腦海裏不知重現了多少遍⋯⋯卻被這早已ㄎㄧㄤ掉翻白眼的糗樣取代，此時我感覺腦袋和身體完全分離，仰頭祈求老天別讓我抽筋爆掉，雙腳自走凌波微步一下靠右快撞到分隔島，一下又靠左貼近人群，完全無法保持直線；連路邊等待許久的老婆大人和好友大聲呼喊，我仍然保持仰天長嘆的身形神遊，這1公里多的南京東路怎麼那麼長？田徑場入口到底在哪兒？

完全沒看到41和42公里的路標就進入田徑場了，顧不得任何的痛楚；用全集中呼吸加速衝刺；高舉雙手英雄式的狂吼通過終點；全身顫抖中停錶03:21:01；轉身脫下帽子；深深地一鞠躬；久久不能起身⋯⋯此時早已淚流滿面，我做到了！我成功BQ了！儘管吵雜的會場，對我似乎四周寂靜無聲。因為，這一刻是屬於我的！

時鐘調回6小時前的2020/12/20 清晨：03:50 起床04:30 上完廁所、吐司夾福源花生醬早餐05:00 慘劇發生（家裡app叫車沒回應，寒風細雨中站了十幾分鐘竟然看不到任何一台車，難道都被預約去市政府了？）05:40 感謝捷運提早營業，只是晚到錯過了隊友的團拍和增添一些緊張情緒

06:00 穿過層層人牆完成寄物，感謝市府開放大廳休息集合讓身體暖和，2樓廁所排隊也很快06:15 進入B區起跑區，各吞一包BCAA和鎂，謝謝大會的貼心安排，起跑區內還有足夠空間進行繞圈緩跑暖身，只是地上積水讓鞋襪已全濕透了06:25 雨勢稍歇，C區跑者也擁簇上來，順勢脫下雨衣，興奮地等待起跑06:30 氣溫16度；濛濛細雨；興奮地和大家一起倒數五、四、三、二、一；清脆的鳴槍”碰”—開跑了！和身旁的隊友（Blue學長，May，芸，岱穎，老胡）互道加油；開錶；和柯市長揮揮手；就帶著阿葉先開出去了！即使寬闊如仁愛路的林蔭大道，頭2、3公里人潮還是讓我們多用一些力氣左鑽右閃的加速，腎上腺素果然不容小覷，猛一看手錶竟然已經提速到4:30還不自知，看著阿葉慢慢遠離，我決定還是降速照著手環的4:45配速策略好了。這時剛過仁愛金山南路口，前方視野漸漸變得開闊，身邊跑者陸續地刷過，變得我好像是讓他們左閃右躲的障礙物...隨著配速穩定，確認呼吸順暢，調整緊張的心情來欣賞沿路的風景：從小南門、西門町、北門、總統府、中山北路到花博公園，

第一次用雙腳跑在大馬路中央來認識這熟到不能再熟的景點，感到既新奇又雀躍，一直到要上中山陸橋我才慢慢回神還在比賽中，提醒自己不要超速，照著原本規劃每10公里吃一包膠，每次進水站也大都能用降速10-15秒配速順利於頭2桌取得水杯就先離開水站，等回賽道上再慢慢喝，沒有浪費到太多秒數，唯一可惜就是：看著各站供應的特色補給（如黑糖珍奶）或是民慢土地公廟的超澎拜私補（台啤、薑母鴨...）只能瞄一眼過過乾癮就快速通過，希望有朝一日我能練成隨心所欲、站站急停享受美食、又能加速維持配速的神功大法！

隨著雨勢漸漸變大，大魔王也出現在眼前（環東大道的陡上坡）超幸運地跟上一群NRC私人配速團，整群約10人穿著亮橘背心，整齊劃一分成兩列像開了定速巡航般地穩定前進，我們這些雜牌軍大多也很有禮貌地跟在隊伍最後面，因為橋上風大又有雨，竟然也很整齊地排成很長的兩列縱隊，煞是壯觀好看耶！其實這兩段式的上坡挺虐心的，保持體感不用力拉抬下自然降速，橋上中間的平路即使有餘力也不刻意超車，儘量靠隔音牆邊減少風阻（這段高架大魔王過關的要訣是如何隨風向、風速、雨勢、坡度、人群動態分配體力的智慧，燒腦程度較高，若分配得宜，橋上的時間會過得很快，頗具挑戰性，也是很重要的決勝點！）下坡的技巧就是順順地下，小碎步不刻意煞車，也不衝刺去追秒數，一切都等進了河濱路段，剩下最後12公里才是真正的心志考驗。

其實身體已經累了、雖然觀照身體似乎沒有抽筋的跡象、但想提速卻已力不從心、漸漸跟不上NRC的配速團 （本想帥氣地經過他們大聲地說聲謝謝破風）只能不斷告訴自己不要掉速，硬撐也要撐到出水門為止啊⋯⋯回想衝進台北田徑場的那份激動，這是我第一次無抽筋完賽；第一次的國內馬；第一次的台北馬；第一次的BQ...我把最完美的自己，獻給這太多太多的第一次！在全球疫情如此嚴重的2020，我們還能如此幸運地順利舉辦台北馬拉松，心中充滿無限的感激！

田徑 台啤

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