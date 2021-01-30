焦點人物／張嘉哲談長明賞：做長跑選手的捕夢網

台灣長跑運動近 10 年歷經成長、趨緩到再成長，現在呈現穩定上升狀態，但卻一直未有一個屬於長跑人的年度獎項，在臺灣長跑競技網與社會永續發展推廣協會 10 年來努力奔走，加上國手匯、森林跑站、真男人文創商行、Garmin 等企業團體支持下，長明賞於 2021 年水到渠成，於焉而生，致力提升台灣運動環境，推動台灣長跑走向國際。

經歷十年間的奔走，台灣第一個長跑獎項長明賞於焉而生（圖片來源：長明賞媒體聯絡）

長明賞的重要性，透過選手的口來闡述更有魅力，今天有幸找來長跑圈的真男人張嘉哲，我們在充滿哲思風的左轉有書X 慕哲咖啡，既聊唯心的運動家精神，也聊唯物的獎金補助，除了聽他分享一路在長跑圈的體悟與觀察，也請他談談對長明賞設立的觀點。

長明賞的設立 期盼能為長跑帶來更好的環境

甫獲 2020年 馬拉松年度首傑的真男人張嘉哲，去年一整年幾乎沒有參與獎金賽事，倒是為準備福岡馬拉松花費許多時間（備賽、隔離）與金錢，只為替台灣長跑圈爭取更高榮譽，也替自己的選手生涯創造更多價值，這是 30 歲前取得家庭信任， 30 歲後還能獲得社會支持的他才能做到，但多數的長跑選手並非如此，不管在經濟面或精神面，許多選手經常處在缺乏理解，跑不出成績又得不到家庭與社會支持的惡性循環裡，然而夢想與現實間的拉扯，隨著年紀增長，讓他們在選手生涯的黃金期選擇下了車，黯然地離開馬場。

（圖片來源：twitter_@nekosuta ）

為減少這類憾事發生，長期關注台灣中長跑運動的台灣長跑競技網與社會永續發展推廣協會十年磨一劍，特別以長跑好手陳長明先生的名義設立了長明賞，做選手的後盾，希望為選手帶來更多的鼓勵與支持。而一直以來關心台灣運動的專業智慧穿戴裝置品牌 Garmin 也拋磚引玉捐贈了 100 萬元做為支持長跑選手的獎勵基金，希望能藉此為台灣長跑圈盡一份心力，也期盼更多關心運動產業的各大品牌、俱樂部、乃至於市民，都能共襄盛舉（長明賞介紹、長明賞小額捐款），讓長跑運動員能跑得更長、更遠。

台灣長跑競技網及社會永續發展推廣協會十年磨一劍 推動長明賞的設立，做選手的後盾（圖片來源：長跑競技網）

過去許績勝老師從日本回台後曾對台灣跑步環境提出六大問題，其中關於企業贊助的部分，真男人提到這問題不能只是批評企業或政府不支持、不贊助，而是應該訴諸到選手自身，事實上，台灣的企業並非不贊助運動項目，只是分配到田徑運動的比例較少，這除了是台灣選手的成績與世界有差距外，也可能與田徑運動沒有完整賽季的露出有關，選手不常出賽，企業難以看見，自然就很難願意投資在選手身上，而這也是長跑選手需要克服的問題，除了追求成績上的突破，展現個人價值也相當重要，觀察歐美地區，即便二線的選手都會透過新媒體展現屬於自己的個人品牌，企業看到你的價值自然就願意投資，達到相輔相成、共存共榮，而這是一個文化的典範移轉，不會那麼快就有成效。

邀請真男人分享他在馬場征戰的歷程，與對長明賞設立的觀點。（圖片來源：運動筆記）

我害怕後悔所以我全力以赴。」提到追求自己成績同時也努力做著幫助更多選手的真男人這麼說著，未來的路不知道會如何，但真男人持續地用他「出來帶」的氣度，在不同的面向上為長跑圈奉獻，為年輕選手也為自己闖出一條路，這也是長明賞未來的目標，同時也是國手匯和贊助商 Garmin 的期待，唯有不斷有人「跳出來帶」才有繼續破風向前的機會。

不管什麼形式，都希望能帶更多年輕選手走更遠的真男人（圖片來源：國手之道）

遞給年輕選手的水，也將希望傳遞（圖片來源：張嘉哲）

一兼二顧的培養「選手價值」，創造長跑圈的「未來價值」

首屆的長明賞如各媒體所報導，由馬拉松寶貝曹純玉以破紀錄的成績獲得補助，她也提到將以此獎金做為後續培訓的基金，繼續將基礎練扎實，在日後的比賽不斷突破追求更好的自己，也追那個跑友們引頸期盼的 2:29:30，長跑選手的養成其實不容易，相信在這個運動領域亦復如是，像純玉這樣得以延續選手生涯的成功案例，若長明賞的規模甚至運動圈的規模經濟提升，未來可能不只一個純玉，還能看到更多年輕選手脫穎而出。

馬拉松寶貝曹純玉在2020年臺北馬，以優異的成績獲長明賞 100 萬元獎金（圖片來源：運動筆記）

長明賞帶來的意義不僅是金錢的補助，這次涵蓋的範圍更廣，是屬全國性的獎項，希望能更有效地照顧到全台選手，讓每個選手都能有被看見的機會，以 3 年為期的規劃，也是為了讓這個獎項可以在 5 年 10 年後逐漸茁壯。在運動環境的提升之下，雖然有了 Garmin 的贊助，但就長程計畫看來，仍需要更多的團體共同努力，不用再等待他人的幫助，轉守為攻、主動出擊，集眾人之力來打造屬於台灣的運動經濟生態圈。

長明賞記者茶敘畫面（圖片來源：運動筆記）

為創造更好的運動環境 Garmin 不遺餘力

如果說真男人是長跑選手的領頭羊，那 Garmin 便是企業支持基層選手的前導車，這次特別針對長明賞公益捐贈了 100 萬元，做為 2021 年至 2023 年的獎金獎勵及提升選手訓練資源，更難能可貴的是 Garmin 並無強制選手需配合置入該品牌產品，或是排斥來自其他運動品牌贊助的選手，目的即是呼籲相關產業的各大品牌不論競品與否都能共同來努力，一起提升整體產業經濟，也將運動產業的版圖向外擴展。

Garmin 特別邀請來自國手匯的「11 位專業選手接力擔任客座講師」 （圖片來源：Garmin）

除了長明賞的公益捐助，我們在與 Garmin 亞洲區行銷暨業務協理-林孟垣協理訪談時他也提到， Garmin 一直以來都很支持台灣體壇，不只是持續贊助包含周庭印、鄭瑞竹、謝昇彥、段彥宇、林雍傑在內的運動員； 或於 2017 年起持續贊助中長跑指標學校，以產品實質幫助，輔助學生跑者自主科學化訓練；另外創立希望跑步學堂，無償維護平台、把關訓練課程品質，旨在媒合教練（所有的課程教練都是清寒家庭，並具體育專長的在學學生）與學生（欲受訓練的市民跑者），所為都是為了讓台灣體育環境能更好的舉措。

贊助畫面 or 付出畫面（圖片來源：Garmin）

找到你的興趣 專心致志的向前邁進

2020 下半年原本已趨緩的疫情，在 2021 的年初又開始蠢蠢欲動，許多重要賽事再度面臨取消或延期，勢必對選手備賽的訓練造成影響，但運動員不能預期疫情的改變，只能專注於自己的訓練，談到替大家加油打氣的部分，真男人沒有說得很多，正如同他一直以來的風格，再多加油的話都比不上身體力行的出去帶，從自身做起，透過自己的能量去感染更多的跑友，一身懸念地將自己所熱愛的事情貫徹到底，這讓筆者想起已故的劇場大師李國修老師曾說過：「人一輩子能做好一件事，就功德圓滿了。」這點不只是體現在真男人身上，對於一直以來努力研發穿戴式裝置的 Garmin 亦同，彼此都以不同身分支持著台灣的運動員。

不論處在什麼樣的環境，只往自己的目標前進（圖片來源：張嘉哲）

責任編輯：Andrew Chen圖片來源：Garmin、運動筆記、張嘉哲、國手之道、twitter_@nekosuta

以上文章由 Garmin 贊助刊出。＊跑步人物故事，盡在運動筆記