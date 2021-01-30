訓練心得／渣打停辦的自主初全馬 可惜不能和田主播當朋友了！

我的初馬，自主42.2公里，跑完了。

2021.1.24 風禾公園全馬自主練習 3小時45分0秒渣打馬拉松取消了，但我還是要依計畫完成我自己的目標。沒有完賽成績，但我有GPS跑錶。

為了這場馬拉松，我準備了30個月，從復健、減重、肌力訓練，到認真練跑半年。說真的，連6度的寒流我都沒放棄出門跑步了，怎麼可以被停賽打倒？所以公告停賽之後，我依舊按著自己給自己擬定的課表，將身體調整到可以跑完全馬的狀態，前一天早早上床睡覺，1月24日凌晨4點起床早餐，熱身。本來想到臺北跑河濱，但轉念一想，把所有補給背在身上未免太累，決定留在我熟悉的風禾公園兜圈。

根據之前練跑的經驗，風禾公園一圈約930公尺，算下來一場全馬大約是45圈。不得不說，一個人跑45圈公園真的有點寂寞，也不是沒遇到其他跑者，幾次想舉起手打招呼都因為害羞而作罷（畢竟每幾分鐘都會打一次照面）。從長跑的時間判斷，今早有兩人來練半馬，三人來跑了十幾公里。我是最早到的，應該也是跑最久的。

6點起跑時的表情是這樣，前一天就準備好了我自己的補給站，把水跟運動飲料分裝成小容量，帶了5根香蕉，每10公里吃掉一根。最後倒數10公里時，我準備了一杯咖啡給自己振奮一下（為了這個我10天沒碰咖啡了）跑個45圈而已，每圈都會遇到補給站呢！

我的補給站。

原本設定的目標是3小時50分「以內」，至於「以內」多少，要看最後10公里的狀況而定。跑前就知道我的有氧耐力還行，但肌耐力訓練相對比較不夠，沒有太多機會可以跑25公里以上的長距離。因此30公里之後，一切都是未知數，一不小心爆了，掉到要擔心能不能保4也是可能的。

如果每5公里是一道試煉之門的話，最後一道門我根本沒摸過，那道門會有多重，根本不知道。昨天還特地去翻了一下《丹尼爾博士跑步方程式》這本書，查一下我的「跑力」應該可以在什麼時間完成全馬。跑力值45的話，推估完賽時間是3小時28分，我跑前的跑力值是47.4，我笑笑的把書推回架上。

要是用330的配速下去跑，我肯定跑不完，一個不小心還會跑斷腿，最近桃園醫院可沒空幫我動手術。

預定配速是每公里5分25秒，允許自己每公里視情況加減10秒，但無論如何，前25公里一定不能比515更快，意思是只要手錶出現了510這種數字就要立刻降速。就這樣，一邊聽podcast 節目，順順的推到了29公里跑完。岔開話題讓我講一下我最愛的podcast 節目：「跑步不要聽」，主持人是著名的體育主播田鴻魁，以及跑步名人象總。田主播前陣子在臺北馬拉松完成了他的初馬，成績是3小時38分，象總說：這成績太不容易了，初馬這樣跑，肯定沒朋友了。

之所以叫跑步不要聽，顧名思義就是叫你跑步不要聽，專心與身體對話。但我跑長距離或輕鬆跑沒聽什麼東西的話一定超速，所以我聽著各種節目跑完25公里才關掉。跑到30公里時，一邊吃著第四根香蕉，一邊看著手錶計算剩下的里程。如果我最後10公里可以用5分速跑完，最後的初馬成績差不多就會落在338附近，那就可以去「跑步不要聽」的留言區，報名當魁哥的朋友。

檢查一下身體狀態，有點累，但還行，呼吸相當順暢，肌肉也都還正常運作當中。雖然有肌耐力爆炸的風險，但不試試看怎麼知道呢？喝了幾口濃咖啡，就來吧！小心一點，有狀況趕緊恢復原配速就是。於是32公里之後，我大膽提速到每公里5分鐘，也很順利的推進了4公里，來到36公里。

推開了第七道試煉之門。如我預期的，肌耐力不足的狀況出現了，其他地方的痠軟也罷，重點是右邊的髂脛束、股四頭肌（連結骨盆之處），以及右腳脛骨前肌（連結腳背處），都不只是痠，而是力竭了。到這個地步也不敢繼續勉強，我只好看著魁哥⋯⋯喔，不能當朋友了，只能叫田主播，的身影在前面揚長而去。我依原計畫降速到每公里5分半左右，心裡想著田主播活該沒朋友！

本來想用意志力，以這個速度撐過最後的6公里，但才再跑了1公里，右脛骨前肌與右股四頭肌各自狠狠的抽了一下，顯然是要用抽筋來宣告罷工了。那怎麼行！趕緊勞資協商一番，繼續降速，一路降到了6分速，並誠懇的招開身體各部件協調會。

負擔最大的雙腿最終同意：以低於5分45秒每公里的速度，完成最後的里程。看了看錶，如果已經幾近麻痹的雙腿肌力沒繼續惡化，用走的都可以破四，還是放輕鬆把剩下里程推完吧！我可沒本事用爬的爬超過4公里。心裏想著：前進，前進，還可以的，沒有抽筋，沒有受傷，就可以完成這趟初馬。超過40公里，推開了最後一道試煉之門，這道門真是重得難以想像。但我對於還能繼續跑，跑完一趟42.2公里，感到開心。

從開始準備馬拉松到這裡，經過了30個月，從肥胖、孱弱到難以上樓梯的身體，到累積了2200公里的距離，感謝身體的各位夥伴們，我們共同完成了這趟全程馬拉松，在這39歲又10個月的年紀。（我的重生之旅之後慢慢分享）3小時45分整的初馬成績，雖然不能跟田主播交朋友，講出去也不算丟臉了。

看著手錶顯示了42.2公里，我假裝這裡有拱門，有攝影機，我把錶按停，然後高舉雙手，通過我自己的終點線。沒有淚水，跑完之後我坐在公園旁邊的椅子上伸展，感受雙腿每一束肌肉都處於熱辣辣的當機狀態。真是辛苦了，除了你倆，我還能依靠誰繼續前進呢？本想趕緊回家，趁著公園人潮還沒出現，桃園這波肺炎疫情可不是開玩笑的。但我動彈不得，坐了十來分鐘才騎機車回去。我想，今年沒拿到的渣打馬拉松完賽獎牌，就發一篇文來紀錄吧！

10點起跑時的表情是這樣。