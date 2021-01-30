訓練心得／自主完成消失的渣打馬 這就是跑者的精神！

繼消失的2020年東馬與名古屋馬拉松，2021年首次參加的渣打賽事也消失..疫情發生至今已一年，影響涵蓋全球，然而疫情在台灣也因人民配合與遵照指揮中心的防疫政策也控制的好，後續才能有賽事繼續舉辦。 在收到渣打物資當下，心情既開心也既害怕，其實是練不夠，2020年12月的跑量只有66K，渣打馬前的跑量也不多49K，腳傷影響較多只能少量的跑，而在渣打馬即將舉行之際也因為本土感染持續擴大而宣布取消不延期！對於這項宣布一定給予尊重！為了大家也為了自己的安全！

雖然取消，但不減各位有參加的跑者同時在1/24這天在不同地區不同時間自主完成了半馬全馬，這就是跑者的精神！而自己也決定在這天完成屬於自己的半馬！ 因為是自主，所有補給與裝備都要自行備妥，在前一晚準備能量包*4包+300ml水+速拿騰+少許零錢(備用)+手機(突發狀況可以打電話)+擦汗巾+保持心情愉快平安完賽的心情，並查了隔天氣溫，是個涼爽的天氣，給自己目標: 3小時內不按錶無壓力平安完賽。

1/24已計畫早上五點起跑，所以凌晨三點就先起來吃小七的草莓夾心吐司先墊胃好消化，繼續睡到4.30起來準備，一早還是有涼意，別上號碼布穿上防風外套，暖身後緩跑也當暖身讓身體醒來。因為一早跑，沒有了人群相擠也沒有吵鬧的聲音，只有鳥鳴聲，喜歡這樣的氛圍，跑起來更為舒服與好心情，經過彩虹橋，已有跑者集合準備今天的活動，沒有相互打招呼，靜靜地往前跑，在3公里時先吃一包能量膠，先儲存需轉換的熱量，陸續有晨跑的民眾，舉起手就能知道是打招呼(早安，運動愉快)

此時經過南港轉跑南湖大橋至對岸的河濱繼續跑著，對岸內湖是自己第一次跑，也抱著期待又擔心的心跑著，一路上也遇到穿著渣打背心的跑者，互相打氣，跑到8公里時繼續補充一包能量膠，距離不拉長才補充以免後面狀況不明朗，維持著心情愉快的心跑步，謹記平安完賽的目標！

速度維持7分到7分半之間，調整呼吸與步頻，沿途看到內湖鐵人的補給檯，熱心的志工告訴我這裡有水可以喝，我回頭說聲謝謝，繼續往前跑。天色漸漸轉亮，跑著也熱起來，脫掉外套繫在腰間，也慢慢許多小團出來跑步，我相信好心情釋放壓力後跑起來才能更舒暢（其實是找藉口😆）。

來到13公里再補一包能量膠，體力上維持的都不錯，也沒有覺得疲累，其實自己一個人跑才不會有壓力，我不喜歡邊跑邊講話（練跑除外），更不想變成他人的累贅！

終於看到大直橋，也越來越多人跑出來，一起完成渣打馬，大家速度都好快，我一個人就慢慢跑慢慢拍照留念，在大佳河濱稍微停留了一下，卸下護膝擦上速拿騰緩解一下腳的酸痛，不跑速度只要平安就好。

回程是逆風跑，有順就有逆，剛好遇到認識的朋友也在完成屬於自己的賽事，彼此打聲招呼沒有停留繼續跑著，聽著飛機起飛🛫️的引擎聲，抬頭尋找飛機✈️的機影趕緊拿起手機拍照，就是喜歡這樣跑跑拍拍的跑步過程。

最後也即將完成渣打自主賽事，錶停留在21.21公里，我做到了！屬於我的賽事！