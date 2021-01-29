高懸20年無人打破 安部友恵的 100K 世界紀錄

還記得，在週日（1/24）Hoka One One 在美國亞利桑那州舉辦的 100k 世界紀錄挑戰賽中，Jim Walmsley 以 11 秒之差，總成績 6:09:26 的成績錯過 100K 世界紀錄，成為歷史第二快嗎？現在 100K 男子組的紀錄，是 2018 年日本的風見尚在「薩羅馬湖 100K 超級馬拉松」以 6:09:14 創下，不過看了女子組的世界紀錄，更是驚為天人！

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2000 年，來自日本的安部友恵在「薩羅馬湖 100K 超級馬拉松」，以 6:33:11 的驚人成績打破世界紀錄，時隔 20 年紀錄仍未被打破，不禁令人好奇，這名女子到底是何方神聖？

100K女子世界紀錄保持人－安部友恵

安部友恵生於 1971 年，她的身材嬌小，只有 147 公分。她主要專攻田徑的長距離項目。1993 年她在「第12回大阪國際女子馬拉松」以 2:26:27 獲得第二名，而這是她人生中的第一場馬拉松。同年 8月15日，她在世界田徑錦標賽女子馬拉松中以 2:31:01 摘下銅牌；隔年 1994 年，安部友恵參加「第13回大阪國際女子馬拉松」，這場賽事直到最後才分出勝負！

22 歲的安部友恵參加了第13回大阪國際女子馬拉松，並以 2:26:09 創下個人全馬最佳（截圖自影片：大阪国際女子マラソン）

最後進入操場的終點前，她與藤村信子（第2名）、浅利純子（第3名）跑在一起，隨後加速，最後以 2:26:09 的成績拿下后冠，而這也是她全馬的最佳成績！

直到最後才分出勝負！第13回大阪國際女子馬拉松的精彩片段（影片：大阪国際女子マラソン）

2000 年 6 月 25 日，她參加了超馬的殿堂「薩羅馬湖 100K 超級馬拉松」，她以 6:33:11 的優異成績，創下了女子 100K 超馬的世界記錄！這成績在男生的領域來說也是相當優異。

安部友恵在 2000 年的「薩羅馬湖 100K 超級馬拉松」，以 6:33:11 的成績，創下了女子 100K 超馬世界記錄（圖片來源：saromanblue ）

100K 超馬世界紀錄上，男子紀錄保持人風見尚當時打破高懸 20 年的世界紀錄，以平均每公里 3:42 的配速完成，而女子紀錄同樣高懸 20 年了，至今尚未被打破！究竟安部友恵的紀錄會持續至幾年，下一個破紀錄者是誰呢？讓我們繼續看下去。

參考資料：WORLD ATHLETICS、LetsRun

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