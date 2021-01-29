訓練心得／大湳林道 Trail Run
苗栗的大湳林道 Trail Run
是個寬敞的山林步道
路線一開始從登山點先跑產業道路
進山徑之後剛開始慢慢緩上
然後越來越陡
再進到杉林樹區
杉林樹區林相非常美麗
林間起霧之後
更是呈現另外一種美景
到達山頂的海拔1655m騰龍山
再往山下前進
就會接到到寬敞的林道
林道可跑性非常高
也有不少人會來林道騎越野車
沿著林道往下跑就會回到一開始的起點
剛好可以繞一圈
結束後還可以到南庄吃美食
不錯的熱門路線
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