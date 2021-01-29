訓練心得／大湳林道 Trail Run

2021/1/26照原定計畫本來不管成功與否都要寫下初馬紀錄的，然而事與願違，我的網誌只好另謀出路。去年重新練跑後，陸續看了幾本和跑步有關的書，主要是和跑者心路歷程和跑步哲學有關，在此介紹幾本可入門的

2021-01-27 10:08