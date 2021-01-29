快訊

莊瑞雄：黃芳彥受了一輩子煎熬也算畫下句點 整件事讓它過去

高雄三民區疑沼氣外洩中毒 救出3人其中2人無生命跡象

訓練心得／大湳林道 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

苗栗的大湳林道 Trail Run

是個寬敞的山林步道

路線一開始從登山點先跑產業道路

進山徑之後剛開始慢慢緩上

然後越來越陡

再進到杉林樹區

杉林樹區林相非常美麗

林間起霧之後

更是呈現另外一種美景

到達山頂的海拔1655m騰龍山

再往山下前進

就會接到到寬敞的林道

林道可跑性非常高

也有不少人會來林道騎越野車

沿著林道往下跑就會回到一開始的起點

剛好可以繞一圈

結束後還可以到南庄吃美食

不錯的熱門路線

線訂閱youtube頻道 https://pse.is/LFYTH

傑克CHANNEL FB粉專 https://goo.gl/Nwkb9n

傑克IG https://pse.is/GCUTC

相關新聞

高懸20年無人打破 安部友恵的 100K 世界紀錄

還記得，在週日（1/24）Hoka One One 在美國亞利桑那州舉辦的 100k 世界紀錄挑戰賽中，Jim Walmsley 以 11 秒之差，總成績 6:09:26 的成績錯過 100K 世界紀

訓練心得／大湳林道 Trail Run

苗栗的大湳林道 Trail Run 是個寬敞的山林步道 路線一開始從登山點先跑產業道路 進山徑之後剛開始慢慢緩上 然後越來越陡 再進到杉林樹區 杉林樹區林相非常美麗 林間起霧之後

賽事心得／坪林茶茶山徑越野賽 滑滑山徑Part 1

因為賽事各種延期的關係，繼追火車鐵道接力賽後不到一週，又迎接到了坪林茶茶山徑越野賽，本該是萬分期待的一場，因為跟妹妹參加過幾場短距離越野，這是時隔一年後人生第一場中距離越野賽，但隨著近來雨下不停，跑量

密西根大學 1600m 接力賽 女子組上演絕地反攻！

上週末，密西根大學（University of Michigan）在安娜堡（Ann Arbor）舉行了室內田徑比賽，在女子 4 x 400ｍ 接力賽中，上演驚人的絕地反攻，由密西根大學的新生 Ziya

越野跑步／創新碳纖維支撐架構 將户外越野鞋帶進新領域

戶外休閒品牌廠商THE NORTH FACE發布「VECTIV」系统。創新且針對户外鞋類產品的全新系統。經過過去兩年的大量投資研發與改進，以及來自全球運動員們超過6000英里（將近1萬公里）的協力測試

五本跑步入門書 在沒跑步的日子持續強化身心靈！

2021/1/26照原定計畫本來不管成功與否都要寫下初馬紀錄的，然而事與願違，我的網誌只好另謀出路。去年重新練跑後，陸續看了幾本和跑步有關的書，主要是和跑者心路歷程和跑步哲學有關，在此介紹幾本可入門的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。