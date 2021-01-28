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密西根大學 1600m 接力賽 女子組上演絕地反攻！

運動筆記 / 李吳菊

上週末，密西根大學（University of Michigan）在安娜堡（Ann Arbor）舉行了室內田徑比賽，在女子 4 x 400ｍ 接力賽中，上演驚人的絕地反攻，由密西根大學的新生 Ziyah Holman 吹響反攻號角，以難以置信的速度追回劣勢，並且為她的學校奪下了勝利！Holman 最後以 51.79 秒的速度跑完 400m，克服了當時差距 4 秒的劣勢，強勢逆轉了比賽。

從影片中可以看到 Holman 驚人的速度！ 影/ @UMichAthletics而這場比賽的影片，也在北美引起了廣泛的關注，影片中她排在最後一棒，當她接過接力棒時已經落後了，只見她急起直追直到第一圈結束時她已經追過第二名來自俄亥俄州立大學的選手，但仍然差距第一位印第安納州的跑者有一小段，而這圈她跑出了 25.029 秒的成績（200m）進入第二圈最後一個彎道，兩人差距逐漸縮小就在出彎進入直線時，Holman 終於反超，最後以半秒的領先優勢通過終點，帶領隊伍獲得勝利，而第二圈也跑出了 26.758 秒，總計 400m 僅花 51 秒⋯⋯甚至不到一分鐘。

Ziyah Holman 第二圈跑出 26.758 秒，完成逆轉  圖2kutv

而這樣的表現並不是偶然，當天早些時候，她以整整 4 秒的時間贏得了 600m 的比賽，以 1：29.27 贏下比賽。在 2019 年，她在哥斯大黎加舉行的泛美 U20 錦標賽上幫助美國隊 4 x 400m 獲得金牌及 U20 世界紀錄。而最近一次 （1/23），Ziyah Holman 在印第安納州的 600m 比賽上以 1：28.08 的成績，打破了密西根大學的學校紀錄。而這僅僅是她的大學生活第一年⋯⋯許多人都非常期待她未來在田徑場的表現！

責任編輯：Ian

新聞來源：runningmagazine

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