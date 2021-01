密西根大學 1600m 接力賽 女子組上演絕地反攻！

上週末,密西根大學(University of Michigan)在安娜堡(Ann Arbor)舉行了室內田徑比賽,在女子 4 x 400m 接力賽中,上演驚人的絕地反攻,由密西根大學的新生 Ziyah Holman 吹響反攻號角,以難以置信的速度追回劣勢,並且為她的學校奪下了勝利!Holman 最後以 51.79 秒的速度跑完 400m,克服了當時差距 4 秒的劣勢,強勢逆轉了比賽。

MUST WATCH FROM OVER THE WEEKEND:



Down by four seconds heading into the 4x400 relay anchor leg, @UMichTrack's Ziyah Holman blasts a 51.79 split to bring the Wolverines all the way back for the win.#GoBlue 〽️🔵 pic.twitter.com/hMYo5C76bH