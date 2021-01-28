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賽事心得／坪林茶茶山徑越野賽 滑滑山徑Part 1

運動筆記 / 天心

因為賽事各種延期的關係，繼追火車鐵道接力賽後不到一週，又迎接到了坪林茶茶山徑越野賽，本該是萬分期待的一場，因為跟妹妹參加過幾場短距離越野，這是時隔一年後人生第一場中距離越野賽，但隨著近來雨下不停，跑量驟減，上週賽事又因大雨導致腳輕微凍傷，還正好巧遇女生不方便的那幾天，天氣預報也顯示降雨機率頗大，種種因素實在讓人躊躇，考慮棄賽的可能性，但又有點不甘心，不過，最終還是被妹妹說服，先上山看情況再說吧！

打包收拾好所有的行李，換洗衣物、毛巾、拖鞋等等，也做好防水防寒的準備，便早早上床睡覺，清晨時分和妹妹兩人搭計程車往北車前進，朦朦朧朧之間搭上五點往坪林的接駁專車，今年會場定在坪林合歡山莊，說來這是第二次來坪林了，本來今年三月已經定了坪林半馬，所以過年走春全家就來走走看看，結果沒想到年後疫情爆發，賽事停辦，我也是大病一場，轉眼已到十二月，竟又有機會來坪林跑步，真令人不禁心生感慨，健康是一切的本錢呀！

抵達會場後，幸好沒有下雨，陰陰涼涼的，是個還算舒適的天氣，這次妹妹報了34公里組(限時九小時)，我則是18公里(限時六小時)，賽前我們還一直在討論究竟要不要降組，尤其妹妹11月也才剛去南投參加越野界的年度盛會，福爾摩沙的40公里組，今天要降到18或11公里健行組嗎？糾結許久才決定，還是按原組別跑吧！只希望不要下大雨或被關門就好，於是，在各種拍照後，七點先目送妹妹的34公里組出發，邊暖身邊等待七點半的來到。

這次18公里的路線共有兩個補給點，五公里和十二公里(4.5小時關門)，會從海拔150公尺的合歡山莊開始，一路陡升爬到海拔700公尺，再一路下山到第二補給點，最後沿著河濱道路跑五六公里回會場，途經烏窟子山及樹梅嶺山兩座山頭，越野跑最怕的事莫過於迷路了，所以此次沿途會有紅色的布條作為記號，而我的新手錶COROS也第一次上場，開啟導航模式，如果偏離路線太遠還會震動提醒，而且它令我最滿意的莫過於續航力很好這點了，充飽可開24小時GPS，平時一般使用最多可用14天，不過，失算的是，我這次竟然忘記充電，電量僅剩30%，加上導航又會更耗電，希望能順利在手錶沒電之前回到終點。

後記：賽前真的各種狀況，原本都想棄賽，賽中過程也是曲折離奇、一波三折，忽冷忽熱善變的天氣、刺激萬分的獨行數公里、小心翼翼害怕迷航的心情，還有賽後無限等待的時間，經歷了驚險刺激的一天！下週更新再見。

越野跑

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