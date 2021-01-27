越野跑步／創新碳纖維支撐架構 將户外越野鞋帶進新領域

戶外休閒品牌廠商THE NORTH FACE發布「VECTIV」系统。創新且針對户外鞋類產品的全新系統。經過過去兩年的大量投資研發與改進，以及來自全球運動員們超過6000英里（將近1萬公里）的協力測試並獲取成功之後。THE NORTH FACE在今天自豪地發布這款專為山地環境中的越野跑和徒步運動所研發，擁有革命性鞋底碳纖維支撐架構的產品，

即日起，搭載「VECTIV」系统的越野跑鞋系列中最頂級的鞋款Flight VECTIV將在北美和歐洲公開發售。根據第三方研究機構的數據顯示，Flight VECTIV能將下坡過程中自地面回傳對脛骨的衝擊力降低10%，使跑者能夠在最舒適的狀態下跑出更遠的距離。

碳纖維承托板技術過去多被應用於路跑鞋款。但THE NORTH FACE發現了一個獨特的機會點，將碳纖維和3D複合板技術帶入越野跑鞋和徒步鞋市場。這種全新的科技應用方式，也秉承了THE NORTH FACE永遠致力於開拓創新邊界的品牌精神。

「VECTIV」技術平台是一種鞋底結構，位於超輕薄、舒適且具有保護性的網布鞋面之下。它由中底上方的3D VECTIV承托板、精心調校的VECTIV弧形滾軸中底和SurfaceCTRL橡膠抓地大底組成。這類獨特的鞋底結構提供卓越的穩定性、抓地力和緩震性。

THE NORTH FACE贊助運動員Kaytlyn Gerbin說：「Flight VECTIV是一雙快速、輕量且回饋性極佳的跑鞋。碳纖維承托板帶來出色的回饋反應和性能表現，流線型的鞋面設計使鞋子在運動過程中保持輕盈，同時提供如手套般的包覆感。無論是在穿越美國太平洋西北地區的Wonderland Trail路線，還是在西班牙穿越大加那利 128km比賽過程中，我都完全信任並依賴這雙鞋，它讓我能跑得更遠。」

自「VECTIV」系统誕生以來，THE NORTH FACE協助14名贊助運動員在全世界創造了17項傲人紀錄。其中包括：Kaytlyn Gerbin以18小時14分54秒穿越Wonderland Trail，Coree Woltering以21天13小時35分穿越Ice Age Trail，以及Pau Capell獨自一人以21小時17分18秒跑完UTMB環白朗峰極限越野跑賽道。

THE NORTH FACE贊助運動員Pau Capell表示：「Flight VECTIV很快成為了我最愛的比賽鞋。我感覺穿上它能跑更快，同時它在下坡時提供卓越的穩定性和抓地力，才是它真正與眾不同的地方。」

在2020年柴古唐斯越野賽奪得115公里組冠軍，THE NORTH FACE越野跑運動員申加升說：「Flight VECTIV符合我對越野鞋的所有期待。對我來說現在的目標就是‘突破’。突破最佳成績、突破距離。它讓我更有信心去探索更遠的路，創造更多紀錄。」

從出色的越野跑鞋Flight VECTIV開始，陸續將會推出8款不同的越野跑鞋和徒步鞋，運用VECTIV科技的鞋款，將於2021年2月26日在The North Face官網及通路正式發售。