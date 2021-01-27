快訊

泡泡裡的烈焰紅唇：「搖滾防疫泡泡」未來日常？

金門線上馬上線 傳紀錄就拿完賽好禮！

運動筆記 / Joanna

今天，金門馬拉松 FB 粉絲專頁釋出消息，金門馬拉松線上跑上線啦！凡是有報名參加 2021 金門馬的跑友，在 2021 年 1 月 12 日至 2021 年 2 月 8 日期間 上傳跑步記錄，經過認證完賽後就可以拿到 2021 瓷瓶酒、大浴巾、獎牌的完賽好禮！  

賽事資訊

2021 金門線上馬
報名資格2021 金門馬拉松競賽組跑者（含11.2公里、半馬和全馬）
報名費2021 年金門馬拉松報名費全額抵扣
2021完賽禮領取方式採免費宅配方式，預計 2021 年 6 月 30 日前配送完成。＊2020 金門馬拉松完賽禮-縣府尚在評估中
活動截止日期2021 年 2 月 8日（一），逾時不候。 
跑步紀錄日期2021 年 1 月 12 日至 2021 年 2 月 8 日止
上傳方式於活動期間內選手可以使用跑步 APP 記錄軌跡並將完跑紀錄（需含公里數、日期、時間）上傳至 中華民國路跑協會

金門馬拉松 FB 粉絲專頁

👉🏻延伸閱讀：2021 賽事異動一覽

＊賽事資訊，盡在運動筆記

相關新聞

金門線上馬上線 傳紀錄就拿完賽好禮！

今天，金門馬拉松 FB 粉絲專頁釋出消息，金門馬拉松線上跑上線啦！凡是有報名參加 2021 金門馬的跑友，在 2021 年 1 月 12 日至 2021 年 2 月 8 日期間 上傳跑步記錄，經過認證

波馬賽事總監 Dave McGillivray 進行對抗疫情的「另類賽事」！

長期擔任波士頓馬拉松賽事總監 Dave McGillivray 近日在規劃指導接種疫苗地點（圖片來源：美聯社） 疫情來襲，許多賽事取消延期，對跑友來說是一種煎熬，但對於賽事主辦單位來說，更是損失慘重

訓練心得／決戰渣打馬之自主馬拉松

渣打馬在疫情的影響下 在賽前的前幾天突然停止舉辦 造成許多長期訓練的跑者們 突然失去了目標 而且在開始肝醣超補之後 還有準備的能量膠 無處可以使用 所以互相傷害跑團的N大鄒宏傑

訓練心得／賽事取消自己練 最溫暖的全馬自主團練

路協一定要這樣嗎？上星期有關注小弟臉書的好友們，大概都知道淦哥的身體出了一點點的小狀況，病不單行之外＋上路協寄來的MAIL說，報名的賽事要一次跑完，不能分次跑！真是晴天霹靂呀～消息PO到南湖社大-悠活

訓練心得／自己的渣打自己跑 自助馬圓夢計畫

長長的訓練週期到了尾聲，期待訓練成果的比賽卻因為疫情升溫而取消，大家嘴上說著：這也是沒辦法的啊～可以不用努力了～但眼神中都透露著遺憾與無奈。沒關係，我們可以自己來辦一場啊！突然之間，群組熱烈討論了起來

賽事心得／台北馬拉松 初馬破四大解析

我的初馬2020台北馬拉松，其實2個月後即將滿55歲了，跑前還是緊張！報名之後問自己，準備策略時甚麼？其實除了看跑團課表，照表操課，也沒別的辦法！ 賽前兩週，跑兩次Long Run 27K和30

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。