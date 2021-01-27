金門線上馬上線 傳紀錄就拿完賽好禮！
今天，金門馬拉松 FB 粉絲專頁釋出消息，金門馬拉松線上跑上線啦！凡是有報名參加 2021 金門馬的跑友，在 2021 年 1 月 12 日至 2021 年 2 月 8 日期間 上傳跑步記錄，經過認證完賽後就可以拿到 2021 瓷瓶酒、大浴巾、獎牌的完賽好禮！
賽事資訊
2021 金門線上馬
|報名資格
|2021 金門馬拉松競賽組跑者（含11.2公里、半馬和全馬）
|報名費
|2021 年金門馬拉松報名費全額抵扣
|2021完賽禮領取方式
|採免費宅配方式，預計 2021 年 6 月 30 日前配送完成。＊2020 金門馬拉松完賽禮-縣府尚在評估中
|活動截止日期
|2021 年 2 月 8日（一），逾時不候。
|跑步紀錄日期
|2021 年 1 月 12 日至 2021 年 2 月 8 日止
|上傳方式
|於活動期間內選手可以使用跑步 APP 記錄軌跡並將完跑紀錄（需含公里數、日期、時間）上傳至 中華民國路跑協會
金門馬拉松 FB 粉絲專頁
|👉🏻延伸閱讀：2021 賽事異動一覽
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