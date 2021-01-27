波馬賽事總監 Dave McGillivray 進行對抗疫情的「另類賽事」！

長期擔任波士頓馬拉松賽事總監 Dave McGillivray 近日在規劃指導接種疫苗地點（圖片來源：美聯社）

疫情來襲，許多賽事取消延期，對跑友來說是一種煎熬，但對於賽事主辦單位來說，更是損失慘重！不過，或許賽事單位有一些別的出路可以思考。近日，波士頓馬拉松賽事總監的 Dave McGillivray 正在進行一場對抗 COVID19 的「另類賽事」，那就是規劃指導接種疫苗地點！

McGillivray 的活動公司 DMSE Sports 現在和美國麻薩諸塞州、CIC Health，以及足球隊「新英格蘭愛國者」進行合作，他們要在福克斯伯的吉列體育場（Gillette Stadium）、芬威球場（Fenway Park）兩個地點舉行大規模接種疫苗地點。「我們一週會工作 7 天，一天 12 個小時，並無間斷地持續 6 個月，目標是讓整個州的人都接種疫苗！」McGillivray 將賽事組織能力應用到對抗疫情上，而他們的目標是：一天接種 7000人！

＊CIC Health：一個協助簡化、降低 COVID-19 測試成本的專業組織

McGillivray 的活動公司 DMSE Sports 要在福克斯伯（Foxborough）的吉列體育場（Gillette Stadium）以及芬威球場（Fenway Park）舉行大規模接種疫苗地點。

賽事主辦單位其實是一群擁有將事情有秩序且快速做完能力的人，像是如何處理一個場地同時涵納成千上萬的人流；如何將跑者的寄物快速且順利地送回手中；這些技能都可以用在指揮接種疫苗上。對於自己一直以來在做的事情，McGillivray 說道：「我總是覺得 DMSE Sports 一直都在做很特別的事情，我們幫助人們提升自己的自尊心與自信，因為我們提供了一個機會去達成他們的目標，讓他們回到家時為自己感到滿意！」

雖然面對疫情的恐慌情勢，許多賽事主辦單位幾乎只能用「慘澹」來形容，但 McGillivray 跟他的團隊因為這個攸關更多人命的「任務」，反而有了轉機。「我們變得更好，我們扭轉了情勢。」

＊賽事話題，盡在運動筆記