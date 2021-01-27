五本跑步入門書 在沒跑步的日子持續強化身心靈！

2021/1/26照原定計畫本來不管成功與否都要寫下初馬紀錄的，然而事與願違，我的網誌只好另謀出路。去年重新練跑後，陸續看了幾本和跑步有關的書，主要是和跑者心路歷程和跑步哲學有關，在此介紹幾本可入門的跑步書給大家參考。

1.《歐陽靖寫給女生的跑步書：連我都能跑了，妳一定也可以！》

歐陽靖的書裡面描述自己如何從重憂鬱少女藉由跑步和親情而重生，這本書裡對「名古屋女子馬」的描寫讓我對跑馬有了很深的嚮往。2013年的她在名古屋馬起跑線上和三位日本東京跑團的女子成員一起熱身，互相加油打氣，歐陽靖對伙伴說：「今天是我的另一個生日，是我重生的日子。」，經過漫長的 4小時57分 ，在終點線前她竟然在1萬4千多參賽者中又遇見同時起跑的三位女生，於是四個挑戰初全馬的女孩就這樣手牽手，一起邊尖叫一邊跑進最後的195公尺—名古屋巨蛋體育場。看到這段時，頓時熱淚盈眶。我為女生的堅毅、跑馬的熱血、路旁加油的民眾和某種心領神會的正能量撼動，當然也心繫完賽時自己贏來的Tiffany項鍊。這一切都太正向夢幻，逼得我就算實力未到也要將「名古屋女子馬」放進口袋名單。另外也很推薦大家看看裡面【女生向前跑的50個理由】。身為台灣女子跑馬重要的代言人，其實我從歐陽靖身上看到所謂「天助自助」的實證，終究能夠把自己解救出低潮的只有自己，體會這點可能比跑馬拉松這件事更加珍貴。

從0到裝備漸齊 看到自己有點跑者的樣子其實有點感動(彩虹橋拉筋中)

2.高木直子《一個人去跑步：馬拉松1年級生 》 &《一個人去跑步：馬拉松2年級生》

素人跑者必看的兩本書，絕對讓你會心一笑 & 心有戚戚焉，總歸趣味之處包括：(1)動吃動吃，跑完就要吃比起我跑步完還要斤斤計較熱量的習慣，高木直子的「跑後補給」實在療癒！基本配備大概就是啤酒和下酒菜，其它好吃的料理族繁不及備載。精神來自「跑完就是勝利、補給絕對合理！」跟跑團裡面大家時不時炸200(鹽酥雞亂炸$200)或「高強肚」訓練不謀而合。從此我跑完後也就放心吃了。(2)軟爛乃人之本性，報賽事督促自己的跑馬路《馬拉松1年級生 》結束在高木直子和友人成功遠征夏威夷的「檀香山馬拉松」，想當初她也是因為有個夏威夷跑馬夢而開始認真練跑，就像我們很多人一樣會選擇一場最有興趣的比賽當作初馬，同時也和很多人一樣，跑完比賽就開始軟爛之路，然後經過變裝跑、接力賽、帶爸媽親子跑的洗禮之後，才終於報了自己的第二場全馬。所以原來關於跑步，大家都差不多(懶)嘛，頓時鬆了一口氣。(3)「不重視成績，依自己的步調而跑」這是書裡我覺得最棒的一句話，因為它正中我心。在跑步的旅程中會有很多體會，對我而言越來越清晰的就是—我為挑戰自己而跑。儘管被超越被刷卡，我還是我，必須充分了解自己，調整配速安排補給，才能好好地完賽，這真的太不簡單了，所以完全沒有力氣管別人跑快還是慢。我跑我驕傲！

趣文和漫畫佐以精彩的照片，這兩本書極好入口，推薦給想輕鬆看書的跑友，絕對趣味無窮

跑完步熱量回補之必要!(豆漿消夜)

測5000若想跟別人比就準備爆掉~ 一定要跑自己的速度 不要怕當最後一名(握拳)

3.村上春樹《關於跑步，我說的其實是......》

據業界人士說，這可能是台灣賣得最好的一本跑步書。當中最讓我印象深刻的是村上春樹提到自己的生活型態，在清晨精神最好的幾個小時從事最重要的寫作，然後在下午時光跑步，傍晚時吃個健康均衡的晚餐，聽聽喜愛的爵士樂再早早上床休息。日復一日他重覆同樣的作息，好保持充沛的精力來創作，正因為寫小說本身實在太耗費精氣神，他必須維持良好的體力和健康才能持續創作，他也覺得這樣才對得起期待著他的廣大讀者。同樣精神也曾出現在歐陽靖書裡的高橋盾(日本朝牌Undercover的創立者)，誰能想到「龐克」跟「馬拉松」能搭上線，但這位最酷的設計師就是一位不折不扣的長跑愛好者。村上春樹和高橋盾的經驗分享顛覆了我對「藝術家」的想像，他們不酗酒嗑藥甚至還從事某程度來說最枯燥乏味的一種運動—長跑，其實跟堅持每天要吃早餐的小隊長盧廣仲好像也有異曲同工之妙。此後胡亂沉淪的藝術家可能再也激不起我的同情心，因為自己的生活方式，自己可以選擇。

「我是來跑步，不是來走路的」真是絕佳跑馬金句

跑圖控來跑個「2021」

4.王冠翔(象總)《去你的人生低谷：最速總的世界六大馬重生路》

如果你也有世界六大馬夢，本書必看。象總除了分享他參與六大馬的經歷，對於備戰或是啦啦隊的部分也提供了實用的教戰手冊。身為國際企業的中流砥柱，其實本書對於跑步的科學化訓練和人生的經營管理有相呼應的描述，如同我很喜歡跑者常講的一句「比賽反應訓練、訓練反應生活、生活反應態度」這中間的道理其實環環相扣，由小見大、見微知著。象總曾經分享這樣「中二」的書名其實來自他的堅持，原因有二，一是每個人生命中必定都會「去到人生的低谷」，然而也要靠自己的力量勇敢爬出這個低潮，不管是跑步或是利用其它方法，當我們有一天已經離開這人生泥沼，於是可以很驕傲地對它說一聲「去你的」！從至親過世後的至痛出發，經由跑步蛻變出全新的生命體驗，並開始積極回饋社會……我將本書視為運動及管理學的二合一工具書，可以一次滿足你兩個願望！

5.大迫傑《跑過、煩惱過，才能發現的事。》

終於來到日本馬拉松一哥大迫傑的書，總結印象最深的三點，但書中精采一定要自己一探究竟喔。(1)為了變強可以做任何堅持和犧牲這本書簡直就是日本「熱血經典動漫」的真人版，為了當第一名大迫傑會「從內」不停強化自己的決心。舉凡上學前必定在手上寫下「第一」才出門；停車場第一格有空位他就一定停那；置物櫃就算高一點不方便也會選擇1號置物，如果1號有人用就選擇11號，再不然就會選111號，他說既然可以拿第一為什麼不? 想要拿第一從小地方就堅持非常重要。另外他也提到為了保持最佳狀態，賽前甚至連女兒都不抱了，就是怕因為用力不甚拉傷背部。把對勝利的偏執發揮得淋漓盡致。(2)選擇自己的路並且活在當下「自己的事還是要自己做決定」。包括大迫傑一路選擇就讀的學校，抑或畢業後面臨加入日本企業隊或是國外「奧勒岡計畫」的種種抉擇，他體會雖然別人的意見可參考甚至值得信賴，最終還是要自己做決定。另外重視每天的訓練，專注每一次比賽，化繁為簡，只留下能讓自己進步的東西，忽略其它雜音(媒體輿論/他人評價......等)，並且勇於接受比賽的任何結果，慢慢將他推至高峰。(3)就算極度自我也無法完全離群索居包括他直言身為早稻田田徑隊隊長，根本覺得箱根接力賽不重要；他也不明白為何在競技場上只關注自己而壓根不在意其他對手有什麼奇怪? (如此自我的人真的好適合個人運動不適合團體戰)，但他也承認一路上碰到理解他的教練有多麼重要，因此願意努力放下自我，追隨教練的指導，一起為同樣的目標邁進。而且令人欣喜的是如此感覺高冷的運動員對於幼兒的田徑教育相當有想法，他希望將來能成為一名指導者，將自身經歷傳承給下一代的選手。最後不管東奧最後命運為何，大迫傑是否能圓夢摘下奧運金牌，他都會是存在感十足，不會被世人遺忘的一個名字。

意外獲得親筆簽名海報 摸摸吸取靈氣XD

《跑讀生活ing》

慢慢發現閱讀跟跑步的本質有點雷同，因為都是極個人化的行為，單打獨鬥沒人可代跑(代讀)，涓滴體會各在人心；而讀書會和跑團又有點像，互相交流之下可達功力大增之效，往往事半功倍。近期開始覺淂跑步跟閱讀是最令人平靜又充實的休閒活動，比起追劇時心情的大起大落日夜顛倒，或是狂食爆飲後的心靈空虛，目前的「跑讀生活」感覺對身心靈的平衡有不錯的幫助。當然跑步不單為破PB，閱讀的領域更是浩瀚，長長久久盡情享受跑步和讀書的樂趣，才是我的初衷，真心希望這篇推薦的書單也能鼓舞到跑者的心靈。沒馬跑的日子，看書吧！

跑團很像讀書會 湊在一起時功力大增(妹子陪跑團團練)

特別感謝 : 「妹子陪跑團」團友中興哥提供可愛封面照一張，祝所有馬場上的妹子永遠輕舞飛揚。