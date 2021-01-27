訓練心得／決戰渣打馬之自主馬拉松

長長的訓練週期到了尾聲，期待訓練成果的比賽卻因為疫情升溫而取消，大家嘴上說著：這也是沒辦法的啊～可以不用努力了～但眼神中都透露著遺憾與無奈。沒關係，我們可以自己來辦一場啊！突然之間，群組熱烈討論了起來

2021-01-26 09:57