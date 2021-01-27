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訓練心得／決戰渣打馬之自主馬拉松
渣打馬在疫情的影響下
在賽前的前幾天突然停止舉辦
造成許多長期訓練的跑者們
突然失去了目標
而且在開始肝醣超補之後
還有準備的能量膠
無處可以使用
所以互相傷害跑團的N大鄒宏傑
在新竹的頭前溪公園
實際量測了距離
規劃了一個賽道
讓所有當天想跑馬拉松的朋友們
來參加一場自主性的馬拉松
當作正式比賽盡全力來跑
在目前無賽事可跑的狀況下
來檢視自己訓練的成果
當天天氣空氣品質及濕度不佳
幸好天氣是微風微雨的陰天
沒有出大太陽
算是好跑的天氣
賽道跑一圈7.8k
跑5圈就是39k
再跑3.2k就是42.2k
經過了跑步中的調整和堅持
當天跑完的跑者都突破自己的pb
為自己的訓練
達成不錯的結果
期待未來的馬拉松賽事能再度舉行
大家都能再次挑戰想完成的目標
N大鄒宏傑跑完自主馬分享的心得https://pse.is/39lf8j
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