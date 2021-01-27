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訓練心得／決戰渣打馬之自主馬拉松

運動筆記 / Jack Kox

渣打馬在疫情的影響下

在賽前的前幾天突然停止舉辦

造成許多長期訓練的跑者們

突然失去了目標

而且在開始肝醣超補之後

還有準備的能量膠

無處可以使用

所以互相傷害跑團的N大鄒宏傑

在新竹的頭前溪公園

實際量測了距離

規劃了一個賽道

讓所有當天想跑馬拉松的朋友們

來參加一場自主性的馬拉松

當作正式比賽盡全力來跑

在目前無賽事可跑的狀況下

來檢視自己訓練的成果

當天天氣空氣品質及濕度不佳

幸好天氣是微風微雨的陰天

沒有出大太陽

算是好跑的天氣

賽道跑一圈7.8k

跑5圈就是39k

再跑3.2k就是42.2k

經過了跑步中的調整和堅持

當天跑完的跑者都突破自己的pb

為自己的訓練

達成不錯的結果

期待未來的馬拉松賽事能再度舉行

大家都能再次挑戰想完成的目標

N大鄒宏傑跑完自主馬分享的心得https://pse.is/39lf8j

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