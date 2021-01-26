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奧運選手「火雞女孩」 2021 年改與 PUMA 簽約！

運動筆記 / Joanna

在全世界最大的 10 公里路跑賽「亞特蘭大桃樹路跑賽 」（AJC Peachtree Road Race），身著火雞裝扮的 Molly Seidel 以 34:33 高速完賽！（圖片來源：Canadian Running Magazine

還記得，去年 2020 年美國女子奧選馬拉松拔賽中，有一位跑者以 2:27:31 的優異成績完成她的初馬，並以第二名之姿代表 2021 東京奧運出賽嗎？她就是 Molly Seidel。

👉🏻延伸閱讀：【人物】Molly Seidel 鄰家咖啡廳女孩 衝擊奧運選拔賽

喜歡扮裝的她，2020 年 11 月參加了線上「亞特蘭大桃樹路跑賽 」（AJC Peachtree Road Race）（👉🏻延伸閱讀：【跑步二三事】地球上最大的 10 公里路跑賽在哪裡？），她身著火雞服裝，並以 34:33 完成了10K，成為了「最速火雞」！「沒有什麼事情比穿著火雞裝刷卡一堆男生要令人爽快了！」她開心地說道。

這樣一個直爽的鄰家女孩在 2021 年有了一番新氣象：她與 PUMA 簽訂了合約。她在 IG 上釋出了相關消息。根據 Runner's World 的報導，這份合約給似乎予 Molly Seidel 慷慨的協定，並且希望帶她一同度過 2024 年的奧運。「我感到很幸運，我有一份我從未夢想過的合同，還有一家以我從未想到過自己會成為運動員的方式來重視我的公司。」 

事實上，PUMA 過去簽下短跑運動員，如 Usain Bolt，以及跳高的運動員，但在長跑這塊著墨較少，現在他們也希望能在長跑的項目有更多的發展。新的一年，跑界會有什麼樣的發展？期待看見 Molly Seidel 繼續發光發熱！

參考資料：RUNNER'S WORLD

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