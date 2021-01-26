訓練心得／渣打馬取消後 就來瘋狂繞圈圈吧！

原本要比賽的前幾天，得知因疫情的關係，台北渣打停辦跟日月潭延期，按表訓練有段時日的夥伴們決定，自己辦，各自穿著該賽事的路跑衣或號碼布參賽。

就這樣和一群好友們，在台灣正中心的一塊400公尺操場，展開42公里的瘋狂繞圈圈賽。跑道大致分成，最內圈的競速道，二道為超車道，其他六道就隨意了。

補給區放了四張桌子，供選手放水瓶、補給品、還有公補。

六點準時開始，半馬後轉反方向跑，還有馬場上專業的攝影師「超激乾燥老闆」前來免費攝影，想不認真跑都很難。

賽前給自己設定的目標，就是4:15的配速，能跑多遠算多遠。

就這樣天還未亮，6點準時起跑，刻意選在3-4道，照著自己的配速就好，很快也跟主集團散開，獨自推進。

大約10公里後，又追上由添哥領跑配速的這班列車，乘客有光哥、小瞇、青谷，決定守在3-4道然後跟上，讓自己配速維持在4:15～20之間。

就這樣搭上了這班有播放「張學友、五月天歌曲的列車」播放手「小瞇」時不時還會哼唱幾句，幹嘛這麼帥...但破PB對他來應該無感了，反而幫助夥伴們推進是他的新興趣。

幾首歌下來，時間又過了一個鐘頭。將近30公里時，自己也浮現了小撞牆，但又不捨得放掉這班列車，於是退回到內圈，告訴車長，我先跟上就好。

在放空的狀態下默默的撐過撞牆期，真的很謝謝添哥、小瞇。但30公里後，氣溫回升，也開始熱了起來。告訴自己，剩不到一小時，配速不要掉。

再看看楊咩、伶姐、小敏，在幫大家張羅著補給、加油，讓我更加確定「這就是一場比賽」一場擁有跑者熱情的賽事。

來到最後不到5公里，看看時間，自己因該有機會進3小時。從來沒有過的際遇，就死命拼看看。

拜託添哥，自己或許有機會3小時，所以就算看到我爆掉，一定要拉我一把。幸運的最後都能撐住，第一次來到這道3小時的大門邊，讓我感動的，是我有一群熱鬧活潑的好朋友。

參賽的朋友有：阿搞、橙爸、楊總、楊妹、金宏哥、添哥、光哥、朱大哥、梁大哥、彬哥、育正哥、二哥、石大哥、吳大哥、李大哥、陣爸、士官長、小瞇、曉擺、賴桑、最美麗秀麗姐、明璋哥、梁大哥、英杰、昭緯、維珊、伶姐、杉媽、小敏、小公主。

我因該是台北渣打這場馬拉松，最大的疫情取消受益者吧，因為這群朋友改而來陪我跑步繞圈圈。