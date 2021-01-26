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賽事心得／台北馬拉松 初馬破四大解析

運動筆記 / Mike Chu

我的初馬2020台北馬拉松，其實2個月後即將滿55歲了，跑前還是緊張！報名之後問自己，準備策略時甚麼？其實除了看跑團課表，照表操課，也沒別的辦法！

賽前兩週，跑兩次Long Run 27K和30K，3小時內跑完。問自己準備好了沒？其實無從評估！

實力盤點

賽前兩天，盤點了自己的實力：

*100M加速跑3’/km

*200M加速跑3’25”/km

*400M 加速跑4’/km

*1600M 加速跑4’50”/km

*10K穩定在5’25”/km速度完成

*10月18日普悠瑪三鐵 跑步項目59’完成 10月25日長榮半馬1hr.54’順利破二

盤點之後 設定我的初馬-台北馬目標 “完賽為基本目標 破四有可能”

賽事當天

起跑區時最後的F區，距離計時起點最遙遠，起跑後就是超越障礙的過程，直到跟上４小時列車。開始調整＂定速巡航＂模式；起跑預測超越障礙，心律應該會高一些，到體感定速巡航，5’40”以內約3K，這樣在預期內的體感狀態，讓我心安。

４小時配速員，對我而言是參考，只要在目視範圍內即可，最重要的是長時間獨跑，主動感受自己的馬拉松配速的體感狀態，才是整個賽程中最重要的原則。這樣的原則，可和配速員的參考速度保持彈性。

補給方式很簡單，5K葡萄糖鹽錠，10K果膠，果膠賽前一日才到貨，沒吃過，不知腸胃是否適應，倒是個不確定因素；事後證明毫無影響我這鐵胃；每水站都補水，補水後發現配速員都不進水站，補水後立即體感配速，刻意提速追趕配速員，反而影響心理狀態。

前10K，55分鐘完成，大致能保持體感主動540到530的速度，應有破四完賽的機會，不少前輩提醒，即使體感狀況不錯，也要HOLD住速度；超速錯估實力，造成後半馬定速巡航能力消失，常是不能達到目標的原因，一路提醒自己。

賽程半馬，1hr.57完成，保持定速巡航的體感不錯，半馬之後對自己是否體能衰退，成為是否達到破四目標重要因素。

30K，2hr.48’，優於自己Long Run訓練成績，體感定速巡航似乎沒有影響，都能保持540以上的速度；進入河濱賽道，景觀也熟悉，認真維持體感配速，賽事後段應該樂觀。

40K，3hr.45’，跑出河堤進入了市區道路，馬拉松的最後一段，居然讓人這般冷靜！初馬完賽和破四的願望可望達成了，依然在南京東路上維持Ｍ配速的定速巡航，看著近終點的加油團，喊著＂破四＂，似乎沒有必要提起我的興奮情緒，直到轉入台北田徑場，冷靜的進入終點，我的時間記錄是3hr.57’！

一生一次的初馬，破四完賽，確實令我振奮！然而，冷靜思索，長時間的訓練，清楚知道自己的能力，依照自己的體感主動配速，不要因為被動追速影響自己的心理素質，或許就是長程馬拉松的王道！

田徑

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