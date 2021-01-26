訓練心得／自己的渣打自己跑 自助馬圓夢計畫

長長的訓練週期到了尾聲，期待訓練成果的比賽卻因為疫情升溫而取消，大家嘴上說著：這也是沒辦法的啊～可以不用努力了～但眼神中都透露著遺憾與無奈。沒關係，我們可以自己來辦一場啊！突然之間，群組熱烈討論了起來，短短數天，團體的向心力、凝聚力、執行力瞬間爆發，原因只有一個：我們瘋狂的想跑步。

大家相互合作，設計號碼布，完賽證明，手作完賽獎牌以及終點拱門，還有手作當天的完賽小點心，眾人齊心協力就是要辦好這場自助馬。

期間仍然繼續每日的倒數活動，為活動帶來期待，感謝贊助倒數的各位朋友們。

終於到了令人期待的比賽當天，還收到遠在海外的J大稍來祝福打氣的照片，更令團員們士氣高張，熱血沸騰，在此特別感謝J大。

終於等到比賽當天，一早大夥兒選手兼職志工先把會場及補給站佈置妥當，各自熱身之後再回到出發點集合，戴上口罩，防疫優先。早上6:00一到，選手按錶出發，比賽正式開始。

一早的天氣陰涼，氣溫14～16度，非常適合跑步的天氣，大家保持著穩定的步伐，各自跟著列車長前進，加油團及攝影組也都各司其職，努力扮演好自己的角色，要讓選手無後顧之憂的盡情享受比賽。8:15過後太陽露臉，氣溫陡然攀升，選手的表情開始顯得吃力，但仍然奮力的追逐時間，這時加油團就發揮最大的功效，為選手不斷的加油打氣灌頂勇氣。

時間一分一秒過去，每位選手盼望的是最後進入終點的時刻，35k之後大家明顯體力下降，但仍然堅持著，為的是這三個多月來的訓練，有一個完美的結束。終於，終點時刻，每位選手都振臂吶喊，那完成的喜悅，只有體驗過後的人才能真正明白那箇中的美好滋味。而本團的團長也終於在這場比賽中完成了全馬，獲頒了最獨一無二的手作初馬獎盃。

每個人跑馬的目的都不一樣，有人追求突破自我，有人為了一個承諾，有人因為好奇踏入，有人單純喜愛跑步，不管你的目的是什麼，能夠跑步的日子就是好日子。儘管今天這只是一場自助馬，沒有任何的認證，沒有華麗的會場佈置，也沒有絢麗的補給內容，但我們有對跑步最熱愛的心，渣打馬取消了，但腿轟渣打馬拉松因此而生，今天，我們都是勇士。最後，感謝在前方守護大家的醫護人員，因為有你們，我們才能勇敢呼吸，也願疫情可以控制，為大家可以安心的參加賽事。

我們是來自南投的 腿部轟炸隊