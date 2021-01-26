訓練心得／賽事取消自己練 最溫暖的全馬自主團練

路協一定要這樣嗎？上星期有關注小弟臉書的好友們，大概都知道淦哥的身體出了一點點的小狀況，病不單行之外＋上路協寄來的MAIL說，報名的賽事要一次跑完，不能分次跑！真是晴天霹靂呀～消息PO到南湖社大-悠活樂跑 ，好多位團友都紛紛說可以支援什麼？原本想說團練就跑個半馬好了，但是金門馬的完賽禮又超級誘惑人的，只好先跑完全馬再說吧！真是勞師動眾大家了。於是大家在星期日的早晨，從潭雅神自行車道的戰車公園起跑了。

暖心的團友們起跑後，仔細的注意自己的身體狀況（感冒，胃出血）一路不敢跑太快，悠活樂跑全馬組的團友很貼心的跟在我的前後跑著，４５哥 婷楓妹 志忠哥 楊大哥 用輕鬆的步伐邊跑邊陪我聊天，在跑步的過程中幾次暈頭轉向的，還好貼心的志忠哥一直陪著我，我上洗手間時他也在外面涼亭等著我。楊大哥說他的腳有點狀況，他怕後面跑不完，所以用他的配速先跑出去了，而45哥&婷楓妹在我講說不用等我的話語下也往前跑去，不過他們二位只距離我不到500公尺的前方，還看得到他們一直回頭看我有沒有跟上來，志忠哥則是跟在我後面依然是他的風格默默的不講話。原以為45哥跟婷楓妹就這樣一直跑，沒想到在可以補給的地方停了下來，等我跟上之後一起休息再重新出發，真是讓人感動到內心裡去。

（一直陪著我跑的全馬團友 婷楓 志忠 ４５哥 楊大哥 我）

補給車來了算一算時間，半馬組的應該跑完了，跑前一天小修姐姐問我要不要什麼補給，我說我要可樂跟甜的咖啡，在我跑到婷楓跟45哥等我的休息點時，婷楓說：我通知小修姐姐說沒水了，她等一下就會騎自行車過來幫我們補給（又是一陣暖心），向前跑沒多久小修姐姐出現了，馬上問我要舒跑還是可樂，我當然回答可樂，這時剩６公里的路程，我們請小修姐姐在往前４公里的出發點等我們就好（因為還得往前１公里再折返才會跑完全馬），通過這點跟上來的是阿克，他也慢慢的騎在我後面，問我要不要喝水之類的（又暖了上來），45哥的全馬已經來回跑完，但是他仍堅持陪著我完成我的哩程數，婷楓也跟上來了（她也完成他的全馬了），終於手錶來到42.2公里，婷楓說：你要看清楚唷，不要到時距離不夠，再往前跑一點，我把錶給她確認是42.3了，才把錶按停（原本我想往剩下的400跑完)，他們二個都講：不用啦，剩下的走完就好。阿克開口：我騎到前面叫他們拉線唷！走到剩下50公尺，我決定再怎樣也要有衝線的ＦＵ，就這樣一場最溫暖的全馬自主團練，在大夥貼心的陪同下，我完成了！

（補給車 小修姐姐）

這場團練許多位的南湖社大悠活樂跑團友，大家一起互相鼓勵打氣加油，每個人都完成了這一次金門馬拉松所報名組別的距離。要特別感謝幾位用心的團友：

Sam Huang（志忠哥）是一位體貼的老公，我叫他先跑他堅持要在等我上完廁所出來陪我跑步。

Safe Chen和Ting Hsu雖然跑在前面，還不時的回頭看看我的狀況，遇到補給站還刻意停下來等我跟上來。楊大哥也陪跑了近30公里。黃聿修 特地幫我準備了可樂，在他自己跑完半馬的時候騎腳踏車來補給。Pan Kerr、Qvicky Cheng、黃郁雯、劉盛謀 班長，楊大哥還特地在終點幫我拉線衝線。

途中還遇到 陳素卿妹妹幫我們補給。南湖社大悠活樂跑就是這麼像一個大家庭感謝這二天自主跑或參與團練的大家，看到大家跑出的距離，深深覺得這是悠活樂跑要的精神!

最難能可貴的是各別的距離組別，大家互相照應、互相鼓勵，不論程度的差別，還有幫忙補給，這些的感動相信大家在這幾個月以來都有體會到。悠活樂跑越來越像個大家庭了，這就是 #悠活樂跑的精神、#我們要一直這樣下去、#誰都不可以放棄

===這二天大家完成的哩程數統計===

林姿君、Yun Le Chou知道我要幹什麼了厚？跟我那麼久了還不知道我講出來的話要幹什麼!(傷心)

70公里：45哥(25+45)

54公里：Jack

38公里：家榮全馬：婷楓、楊大哥、志忠、淦哥

28公里：阿克

24公里：沐沐、文益

25公里：阿三、鳳姐、大良、素素、小育半馬：謀哥、郁雯姐、小修姐、阿亮、小惠、美雲班長

15公里：小星星、姿君、禕庭、淑昭、小樂一切的種種非常感謝大家。

南湖社大-悠活樂跑