跑步知識／那些達標「波馬門檻」的人 平均週跑量 54 公里！

有「跑者夢幻殿堂」之稱的「波士頓馬拉松」，每年都有成千上萬的跑者為了達標 波馬門檻（BQ）而努力，有些人一次比賽就達標，有些人花了好幾年的時間訓練才達成。為什麼有些人能達標，其他人卻無法達標？他們之間有什麼共同特質呢？一位叫 Sean 的男子對此感到好奇，因此製作了一份「波馬門檻問卷」（Boston Qualifier Questionnaire）放到國外知名跑步論壇 LetsRun，實際回收份卷有 375 份，雖然份數不多，但我們仍可從中找到一些有趣的小趨勢，一起來看看吧！

跑齡不到 6 年，平均週跑量 52 公里問卷顯示，這些填答者達到人生第一次的「波馬門檻」之前，平均跑齡少於 6 年，累積總跑量少於 16,000 公里（*此問卷以英里計算，筆者以台灣慣用的「公里」書寫）；在達標 BQ 的前一年，大部分填答者年跑量超過 1,600 公里，極少部分跑者超過 4,023 公里。因此，在這些填答問卷的跑者之中，平均達標前一年的跑量為 2,816 公里，換算下來一週跑量約為 52 公里！

根據 Sean 製作的「波馬門檻問卷」結果顯示，這些達標者平均跑齡不到 6 年，平均週跑量 52 公里。（圖片來源：Canadian Running Magazine）

速度訓練是關鍵！63% 跑者出社會才開始練達標 BQ 絕對不是只有跑量，速度更是關鍵！有 84% 的填答者表示「速度訓練」（Speed Work）對於達標門檻有很大的幫助！另一個有趣的觀察是，其中 67% 的填答者並沒有請教練、參加俱樂部，也沒有進行「交叉訓練」（Cross training）。而對於那些直到出社會才開始接觸跑步的人來說，這份問卷給予了一些鼓舞：63% 填答者在高中、大學時期並沒有在跑步。也就是說，不需要有跑步背景也能達到 BQ！

最後的小提醒：最後，這份問卷可以作為對於部分達標波馬者具備哪些共同性有趣觀察，但話雖如此，還是有一些注意事項提醒大家：

雖然大部分填答者表示在他們跑步生涯初期便達標 BQ，這對於鼓舞跑友們有很大的作用，但最主要還是得靠自己勤加訓練啦！也希望全世界的疫情控制下來，期待 2021 年波士頓馬拉松能在賽道相見～

參考資料：Canadian Running Magazine

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