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只差11秒 Jim Walmsley 錯過百k世界紀錄

運動筆記 / Bigfish

2019 年春季，Hoka One One 舉辦了 100k 世界紀錄挑戰賽，邀請了美國和日本等好手，全員穿著當時最新推出的超馬碳纖維板鞋 Carbon X 挑戰，Jim Walmsley 在挑戰過程當中刷新 50 英里世界紀錄；今年適逢 Carbon X 第二代上市，100k 世界紀錄挑戰也在美國亞利桑那州再度登場，可惜因為疫情，在日本同步舉行的挑戰取消。

全程轉播影片

19 名來自美國、瑞士、澳洲、紐西蘭等男、女超馬好手站上起跑線；男子選手們躍躍欲試挑戰日本超馬名將風間尚的 6:09:14 世界紀錄；女子組方面，保有多項超馬世界紀錄的 Camille Herron 為眾所矚目的焦點。

比賽前半配速集團（圖片來源：官方轉播

比賽前半段由多名馬拉松好手組成配速集團，以世界紀錄的配速 3:42/k 穩穩前進；小插曲是比賽大約進行到三小時多的時候，Jim Walmsley 擦撞到大會標示牌而割傷。

Jim Walmsley 擦撞到大會標示牌（圖片來源：官方轉播

比賽進行到四個小時之後，Jim Walmsley 一人獨跑，肩膀上的割傷也不停流血；不過絲毫不影響他的配速，一直穩穩得維持 3:42/k、每 5k 約 18 分半的配速。

Jim Walmsley 帶著肩膀的割傷後半程一人獨推（圖片來源：官方轉播

60 - 80k 之間 Jim Walmsley 甚至把配速提升到 3:40/k 以內，80k 時領先世界紀錄分段兩分鐘！但就在這個關鍵點開始失速，90 - 100k 配速掉到 3:45/k 左右，仍然領先世界紀錄，但最後 10k 陷入真正苦戰。

Jim Walmsley 在終點前眼睜睜看著紀錄飛了（圖片來源：官方轉播） 

Jim Walmsley 在最後 10k 明顯很努力保持姿勢不走樣，配速仍一點一滴得往下掉，每 5k 掉到 19 分外，最後直線，他望著遠方的終點做最後一搏，但仍在終點前 50m 看著時間超過了世界紀錄，最後以 11 秒之差飲恨，失望得坐在椅子上沈澱心情；雖然破紀錄沒有成功，這個歷史上第二快的 100k 成績仍然別具意義。

Jim Walmsley 賽後坐著沈澱心情、接受醫護人員治療肩膀割傷（圖片來源：官方轉播

Jim Walmsley 成績、分段計時（圖片來源：官方成績

女子組方面，賽前熱門 Camille Herron 由於髖部不適，60k 左右跳車未完賽，最後由法國 Audrey Tanguy 以 7:40:36 奪下后座。

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