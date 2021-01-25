訓練心得／渣打馬取消 自主訓練跑起來

今天，2021年1月24日，原定渣打馬比賽的日子，因為Covid-19疫情的攪局，不延期了，官方說比賽直接取消。

老實說沒有太多傷心，只要還跑著，我知道自己一直在進步，不用比賽來肯定我。芸說：「練得都是自己的，跑場永遠都在」岱穎說：「跑過的路不會背叛你」May也說：「我們是跑者，跑步就是日常」於是，沒有比賽，不氣餒，我們就來自主訓練吧。早上五點多起床，看了一下手機，挑戰全馬的瑞元已經在五點整出發了(汗剩下的大夥約好六點半彩虹河濱起跑，昏昏欲睡的我，想起昨晚被公事騷擾睡得不好，不到四個小時的睡眠，再加上月經第三天的打擾，我知道今天不在狀況內，但今天我的最佳夥伴兼任配速員阿葉，說好要帶著我破PB，目標配速5分10秒，1小時50分，於是我還是打起十二分精神，喝了一杯熱可可、一塊燕麥棒、還有一顆止痛藥，就出發了。彩虹河濱，擠滿了一團又一團的跑者，一桌又一桌的補給，果然跑者的世界是瘋狂的。

早上六點半，人多到我以為是晚上六點半。然後，大夥們簡單寒暄一下，便出發了，第一趟從彩虹橋往大直橋2.5k處折返。阿葉帶著我及May，目標1:45的老胡與我們小聊了1K之後就衝出去了！我自知自己不在狀況內，才不過5K，我已經開始喘了，上周的訓練我可以更快，甚至更久都還不覺得累，此時，我氣喘吁噓，我的腿也異常的痠，阿葉察覺到了，很貼心的幫我拿放在路邊的水，試圖替我省下一點點力氣。9K，此刻還沒過半，我還不能倒數，從成功橋快跑回彩虹橋時，阿葉拿出隨身攜帶的能量膠，一邊遞給我，一邊提醒說：「拿出補給品也是要訓練的」，恩我要學得還多的是(汗)。然後我一口一口慢慢吃膠，吃一口，我就少呼吸一次，還把珍貴的能量膠吃得滿手都是，就連吃膠，對我來說都痛苦萬分，阿葉才說，要一口全部吃完然後再配水，恩原來是這樣啊，原來我連吃膠的方式都錯了(囧)。11K，不知道是能量膠有用，止痛藥有效，還是身體開始習慣這種節奏了，我突然一陣迴光返照，甚至有力氣可以跟阿葉說幾句話。

13K，對面跑來一個個整齊有素的跑團們，一聲聲加油此起彼落，在我旁邊的阿葉也回擊充滿力量的「加油」，再轉向對著我說：「沿途雖然沒有歡樂的加油團，但路過的跑者都在為彼此加油」，他一句加油，你一句加油，我們加油，加油聲其實都在耳邊，突然覺得很有力，很感動。15K，又回到成功橋下，這時阿葉從他的口袋裡變出一顆葡萄糖，然後說這是最後一趟來到這裡了，加油！我咬下，甜甜的糖在嘴裡慢慢化開，只希望趕快變成能量，好讓我有更多力氣前進。17K，最後一次補給了，阿葉發現我水喝的少，提醒著說：「水也是能量阿，要多喝一點」，阿葉揮揮手比著手勢說我喝的水與他的相比實在太少，可是，我其實連喝水都痛苦的難以下嚥(哭)，最後一次補給，阿葉說，我們放慢速度，我一定要多喝一點。20K，最後一公里，在球場旁，阿葉給了我一個擊掌，然後說：「剩下最後一公里，就算用7分速跑都能在1:50內，你好厲害」，我咬著牙說不出話來，我真的氣力用盡，只能低著頭，眼眶泛的淚不知道是因為感動還是因為痛苦。

儘管阿葉一路上都在我的前面當個稱職的配速員，然而最後阿葉卻讓我跑在前面，讓我一路衝向彩虹橋的終點，跑向其他大夥所在的終點，讓我好是感動。渣打馬雖然取消了，我們依然熱忱的在河濱上奔跑，像個小孩一樣開心。自主全馬的瑞元破了PB，以3:25完成，強到爆炸！

以前被別人拍肩，現在換他拍別人肩的老胡，也以神速進步到1:39，在一百分鐘內呢！

最後，我雖然很痛苦的不在狀況內，但還是撐完了，以1:48破了自己的PB！

雖然有人說跑者有時是寂寞的，只能用自己的雙腳完成自己的旅程，然而有個能一起跑步的夥伴，還能有一團能夠互相支持、彼此砥礪的大家，跑步這條路上，不孤單，有趣的很！

最後，我們在好適廚坊大直店慶祝，這家店位於大佳河濱公園對面，是跑者們賽事結束後的熱門選擇。慶祝我們的瑞元生日及尼克團長達成BQ (Boston Qualify)!!!還精心訂製波士頓馬拉松的獨角獸LOGO蛋糕呢，有夠帥的。

瑞元還特地在手上寫著配速，考試有沒有這麼認真阿。

渣打馬自主訓練~順利結束拉~＃這是我的自主馬