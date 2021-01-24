路跑心得／渣打台北馬取消 就自己跑一個全馬

【前言】2020台北馬跑了一個248的成績，雖然不差，但對於從2018年->2019年-->2020年連續三年都跑248來說，一則以喜，一則以憂。喜的是保持三年都248滿強的，都沒有退步，而且居然分鐘數都一樣。憂的是練了三個週期的課表，經過了三年時間，成績仍然原地踏步，2018那年跑248還有前50名，2020年跑248已經快跌出百名以外了。這三年來台北馬後都是接渣打馬，通常我都是以台北馬為主戰場，渣打則是順勢而為，能夠再突破當然最好，不過依前兩次的經驗，台北馬後就開始走下坡了，2019的渣打算是與2018的台北持平跑了個249，但2020的渣打就慘烈了，只跑了個251。而這次2021的渣打並沒有做太多期望，不過隨著2020年底的一波寒流來襲，身體的開關似乎醒了一樣，在12/31這最後一天跑了2020年整年最快最長的tempo run，那天的中午溫度只有10度初頭。順著這股氣勢加上寒流一波又一波，只要在10~17度之間的溫度，我跑的質量課表都不錯，自評狀態要較2020台北馬前要來得好，且信心一整個大增。總覺得應該有機會突破連三年的248，至於能夠跑到多快，就真的要跑了才知道!

【渣打前兩週】1/10(日)這天早晨也是非常寒冷(10度左右)，只想說去用體感盡量跑看看，結果4分均速整跑了個28.7K也是滿出乎意料之外的，事後結果來看搞不好這天就能夠再跑個全馬248了，不過這都是假設性的問題，只能說狀況調整得還不錯。隔天1/11(一)看到金門馬停辦的消息，開始覺得渣打似乎也有可能停辦，不過在未停辦前課表我還是會照練的，因此隔天1/12(二)還是照樣跑完了課表，星期三渣打官方宣布比賽照常舉行，總算鬆了口氣可以繼續練，不過心中其實已經盤算好，若是停辦或延期就要自己跑個全馬做ending，當週末就拿了測距輪(交警使用的那種)到常跑的河濱量了一圈的距離7801m，就用7.8k來算，全馬就是跑個5圈再加上3.2k即可湊成一個距離準確的全馬。隨著疫情升溫，果然在1/19(二)確定停辦，馬上就啟用了我的自主全馬計劃並在團內的line公告1/23(六)早上自主跑全馬來ending，否則總覺得少了點什麼?這週還是照慣例進行了一週的肝醣超補計劃，前三天低醣、後三天高醣，不過因為提早到星期六就跑，因此是前2.5天低醣、後2.5天高醣。

【1/23自主全馬】依照自己的計劃一圈7.8k的路線，每一圈補給一次，將機車停在起點附近，在椅墊上放了幾瓶水/運動飲料，能量膠則帶在身上，在進站補水前先吃。起跑前：咖啡因+水份+310ml的果汁+少許的白飯第1、3圈完成：水份+能量膠+BCAA第2、4圈完成：水份+能量膠+咖啡因第5圈+宏城駕訓班來回3.2k則沒再補參加人員：我、團內兩位成員、一位團內成員的朋友共計四名，傑克原本想說自己跑可能就看狀況偷懶，不過攝影師出現頓時讓我覺得有一點點像比賽，至少不會隨便停下來用走的了。

【體感】原本有找團內最近sub240的亮臻，名列2020年前30傑一起跑，雖然實力有落差，不過至少有人跟感覺比較有動力，但週五晚得知他感冒無法前來時，就想大概又要獨推了，反正前幾次比賽獨推的很有經驗了，就再一次吧。早上6:08按錶出發，這時天還有點黑，順著自己的體感去跑，感覺沒很快但也不慢就是了，事先將手錶的自動計圈改成每5k一次，不要受每1k嗶聲影響，盡量專注在自己的節奏上，5k一到嗶聲響起看了一下時間為20:40左右，即4:08/k，不至於太慢，不過跟PB的4分速比起來是絕對不可能破pb的，不過我本來就沒有想說要自主全馬破pb，我只想享受這個給自己一個ending的全馬過程。之後就順著這個體感跑下去，雖然路線會有上下坡交替，但每5k的費時倒是滿一致的，都在20:40~20:50之間跳動，最慢的5k是30-35k這段的20:50，其餘都是20:4x甚至有兩個5k分段是20:3x，但大體上就是均速。事後看分析還真有點嚇到，沒想到居然可以這麼穩定的輸出這個速度，或許與前幾次獨推練出來的穩定度有關吧，再加上4:08/k比我的pb配速4:00要慢了8秒，所以跑起來變得更可控了。每5k分段計時如下：20:41, 20:43, 20:47, 20:42, 20:37, 20:46, 20:50, 20:34, 最後2.2k 8:45

42.2k完賽時間 2:54:30 前半馬 1:27:21後半馬 1:27:07 (negative split)

至於為什麼前後半馬相加的時間與總時間有落差，應該是秒數的小數位數四捨五入差異，反正就是negative split啦這個成績對於我來說不是最快，但卻是跑得很滿意的一次，全程均速又negative而且還有SUB3。感謝一起參賽的三位伙伴與兩位攝影師，過程中都是獨推，但我知道有你們，所以堅持了下來，不致於覺得有點累就想放棄，當然中途三次Eason適時再給水喝讓我瞬間能量滿滿。最後就以這個自主全馬SUB255做為渣打馬週期的ending，棒啦!好久沒寫賽報了，記錄於2021/1/23