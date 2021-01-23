2021倫敦馬宣布10月舉行 目標全世界首個10 萬人馬拉松！

日前，倫敦馬拉松主辦者宣布要在今年強勢回歸！預計在 2021 年 10 月 3 日舉行，並且希望舉辦「全世界第一個 10 萬人參加的馬拉松」，包含實體馬拉松 5 萬人、線上虛擬馬拉松 5 萬人，如果真的達成這個目標，將創下許多紀錄！另一方面，在馬拉松頂尖對決的部分，去年瓦倫西亞馬拉松有多名好手創造佳績，兩個馬拉松的爭鋒也成為話題！先來看看這次 2021 倫敦馬的重點整理吧！

2021 倫敦馬拉松宣布在 10 月 3 日舉行，並且希望成為能成為「全世界第一個 10 萬人參加的馬拉松」（圖片來源：路透社）

目標：全世界第一個 10 萬人參加的馬拉松！

去年 2020 因為疫情，倫敦馬的實體馬改為菁英賽制，最後是完成紀錄為 47 名，也成為這幾年人數參加最少的一次，而相較於 2019 年的完賽者為 42,485 人，若達到 5 萬人完賽，將成為歷史上世界第二大的馬拉松！

＊備註：世界第一大馬拉松為紐約馬拉松，它在 2019 年擁有 53,267 名完賽者；名列第二的是巴黎馬拉松，在 2019 年有 49,155 名完賽者。而在線上馬方面，去年 2020 倫敦線上馬完賽人數超過 37,000 人，打破了「在 24 小時內最多參賽者跑遠距離馬拉松」的金氏世界紀錄，去年的成功也讓倫敦馬主辦者有了信心，今年以 5 萬人為目標，將再次挑戰更高的世界紀錄。或許有人會疑惑，在英國變種病毒、封城的情況，是不是對賽事有些太過樂觀？

2021 倫敦馬拉松是否能順利舉行，還有待觀察！（圖片來源：法新社）

從舉辦的時間點來看，這次一改在 4 月舉行的慣例，變成 10 月舉行，應該是為了讓舉行實體活動的機會提高到最大，但實際情況會如何，還得看看全世界控制疫情的狀況如何。

頂尖對決：倫敦馬 vs 瓦倫西亞馬

在 2020 年末的瓦倫西亞馬拉松，締造了許多佳績，在菁英競爭中，哪一個馬拉松的規格更頂尖呢？

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日前，國外的跑步論壇 LetsRun 與倫敦馬拉松的活動總監 Hugh Brasher 進行對談，內容提及了 2020 年倫敦馬、瓦倫西亞馬這兩個締造許多佳績的賽事，Hugh Brasher 認為在「頂尖規格」方面，倫敦馬是優於瓦倫西亞馬！LetsRun 進一步對 2020 年這兩場賽事進行比較、分析。精英選手表現上，倫敦馬在女子組方面較強，例如有馬拉松女子世界紀錄保持人 Brigid Kosgei、世界第三 Ruth Chepngetich 和世界第五的 Ashete Bekere。

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在男子組方面則在伯仲之間，瓦倫西亞馬拉松有 Birhanu Leges（PB 2:02:48）和 Lawrence Cherono（PB 2:03:04）；在倫敦馬部分則有創下 1:59 壯舉的 Eliud Kipchoge，以及 Kenenisa Bekele，雖然這次倫敦馬 Kipchoge 失常、Bekele 賽前就放棄出賽 ，但是他們仍具有堅強實力與話題性。

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10/3 舉行的倫敦馬 與 12/5 舉行的瓦倫西亞馬的頂尖對決，哪一馬會勝出？到時候來看看菁英選手會選擇參加哪一場賽事吧！

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