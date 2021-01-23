快訊

竹北傳工安意外！她遭堆高機輾過臟器外露 夫目睹妻慘死

2021倫敦馬宣布10月舉行 目標全世界首個10 萬人馬拉松！

運動筆記 / Joanna
2021 倫敦馬拉松宣布在 10 月 3 日舉行，並且希望成為能成為「全世界第一個 10 萬人參加的馬拉松」 路透
2021 倫敦馬拉松宣布在 10 月 3 日舉行，並且希望成為能成為「全世界第一個 10 萬人參加的馬拉松」 路透

日前，倫敦馬拉松主辦者宣布要在今年強勢回歸！預計在 2021 年 10 月 3 日舉行，並且希望舉辦「全世界第一個 10 萬人參加的馬拉松」，包含實體馬拉松 5 萬人、線上虛擬馬拉松 5 萬人，如果真的達成這個目標，將創下許多紀錄！另一方面，在馬拉松頂尖對決的部分，去年瓦倫西亞馬拉松有多名好手創造佳績，兩個馬拉松的爭鋒也成為話題！先來看看這次 2021 倫敦馬的重點整理吧！

2021 倫敦馬拉松宣布在 10 月 3 日舉行，並且希望成為能成為「全世界第一個 10 萬人參加的馬拉松」（圖片來源：路透社）

目標：全世界第一個 10 萬人參加的馬拉松！

去年 2020 因為疫情，倫敦馬的實體馬改為菁英賽制，最後是完成紀錄為 47 名，也成為這幾年人數參加最少的一次，而相較於 2019 年的完賽者為 42,485 人，若達到 5 萬人完賽，將成為歷史上世界第二大的馬拉松！

＊備註：世界第一大馬拉松為紐約馬拉松，它在 2019 年擁有 53,267 名完賽者；名列第二的是巴黎馬拉松，在 2019 年有 49,155 名完賽者。而在線上馬方面，去年 2020 倫敦線上馬完賽人數超過 37,000 人，打破了「在 24 小時內最多參賽者跑遠距離馬拉松」的金氏世界紀錄，去年的成功也讓倫敦馬主辦者有了信心，今年以 5 萬人為目標，將再次挑戰更高的世界紀錄。或許有人會疑惑，在英國變種病毒、封城的情況，是不是對賽事有些太過樂觀？

2021 倫敦馬拉松是否能順利舉行，還有待觀察！（圖片來源：法新社）

從舉辦的時間點來看，這次一改在 4 月舉行的慣例，變成 10 月舉行，應該是為了讓舉行實體活動的機會提高到最大，但實際情況會如何，還得看看全世界控制疫情的狀況如何。

頂尖對決：倫敦馬 vs 瓦倫西亞馬

在 2020 年末的瓦倫西亞馬拉松，締造了許多佳績，在菁英競爭中，哪一個馬拉松的規格更頂尖呢？

👉🏻延伸閱讀：【2020年度排行】馬拉松年度十傑

日前，國外的跑步論壇 LetsRun 與倫敦馬拉松的活動總監 Hugh Brasher 進行對談，內容提及了 2020 年倫敦馬、瓦倫西亞馬這兩個締造許多佳績的賽事，Hugh Brasher 認為在「頂尖規格」方面，倫敦馬是優於瓦倫西亞馬！LetsRun 進一步對 2020 年這兩場賽事進行比較、分析。精英選手表現上，倫敦馬在女子組方面較強，例如有馬拉松女子世界紀錄保持人 Brigid Kosgei、世界第三 Ruth Chepngetich 和世界第五的 Ashete Bekere。

👉🏻延伸閱讀：【國際快訊】世界紀錄保持人 Brigid Kosgei 衛冕倫敦馬拉松成功

在男子組方面則在伯仲之間，瓦倫西亞馬拉松有 Birhanu Leges（PB 2:02:48）和 Lawrence Cherono（PB 2:03:04）；在倫敦馬部分則有創下 1:59 壯舉的 Eliud Kipchoge，以及 Kenenisa Bekele，雖然這次倫敦馬 Kipchoge 失常、Bekele 賽前就放棄出賽 ，但是他們仍具有堅強實力與話題性。

👉🏻延伸閱讀：【話題】Eliud Kipchoge 在 2020 年倫敦馬拉松比賽中發生了什麼？

10/3 舉行的倫敦馬 與 12/5 舉行的瓦倫西亞馬的頂尖對決，哪一馬會勝出？到時候來看看菁英選手會選擇參加哪一場賽事吧！

線上馬賽事資訊倫敦線上馬拉松

舉辦日期10/3（日）00:00~23:59（英國夏令時間）報名費用
  • 英國地區：£28（英鎊）
  • 英國以外的國家/地區：£38（英鎊）（＊郵寄費用另加 10 英鎊）
報名方法
  • 去年 10 月已報名抽籤倫敦馬拉松之人士，在 2/8 公佈抽籤結果沒有抽中者，可於 2/9～2/16 搶先登記
  • 2/16 倫敦時間早上 10:00 直接參加「一般報名」，名額先搶先贏。
參考資料：倫敦馬官網LetsRun
＊賽事話題，盡在運動筆記

延伸閱讀

訓練心得／勇敢跑下去 帶著希望對抗疫情

Garmin Run Club正式啟動 幫助跑者有效達成訓練目標

台南警消11小時馬拉松滅火 愛心餐車進駐暖心又暖胃

賽事心得／渣打馬拉松 被取消的馬場有你有我不孤單

相關新聞

2021倫敦馬宣布10月舉行 目標全世界首個10 萬人馬拉松！

日前，倫敦馬拉松主辦者宣布要在今年強勢回歸！預計在 2021 年 10 月 3 日舉行，並且希望舉辦「全世界第一個 10 萬人參加的馬拉松」，包含實體馬拉松 5 萬人、線上虛擬馬拉松 5 萬人，如果真

訓練心得／老鼠崎步道 Trail Run

台中的老鼠崎步道 在一開始從咬人狗坑步道上到三汀山之後 接著往老鼠崎步道前進 一路往下會先到達觀雲嶺 觀雲嶺可以看到遠方的山景 再繼續往下 沿路的空曠點都可以看到台中的風景

訓練心得／勇敢跑下去 帶著希望對抗疫情

「馬拉松取消後」沈澱後大家都辛苦了... 其實這兩三天也讓自己好好休息並沈澱了一下，在上週疲勞高峰完後，這週比賽一發布停辦身體隔天就生病了！想必自己的身體真的承受了很大的壓力吧（訓練壓力）.

Garmin Run Club正式啟動 幫助跑者有效達成訓練目標

Garmin Run Club正式啟動 獨創科學化精準訓練 五大項目打造最高效跑步體驗除了公益，為支持更多跑者突破自我、跑出傳奇，Garmin正式成立「Garmin Run Club (GRC) 」，

日本人跑遍台灣／三商盃21k 半馬79分又破PB了！

上週我參加了在在台北大佳河濱公園舉辦的第 32 屆三商盃公益路跑 21k組比賽。當天早上是陰天，天氣很冷。起跑前，我看到很多國手級的高手！哇塞！這次我穿 Aquafeb贊助的 Alphafly nex

「2020 跑步大調查」抽萬元名錶、田中馬名額等多項好禮

2020 年受到疫情影響，許多賽事停辦延期，但我們依舊努力不懈地訓練！《運動筆記》即日起 ～ 2021 年 2 月 8 日（一） 將進行年度 跑步大調查，透過一個個問卷題目，從您日常的訓練、裝備，到參

商品推薦

FB留言

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。