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Garmin Run Club正式啟動 幫助跑者有效達成訓練目標

運動筆記 / Garmin

Garmin Run Club正式啟動 獨創科學化精準訓練 五大項目打造最高效跑步體驗除了公益，為支持更多跑者突破自我、跑出傳奇，Garmin正式成立「Garmin Run Club (GRC) 」，由跑界「愛迪生」黃毓軒擔任總教練，針對不同程度的跑者設計個人化訓練課程，同時提供線上訓練課表，亦打造  Lifestyle 跑步旅行，以專業知識及 Garmin 獨創的科學化訓練、精準的運動數據、量身打造的多元課程，幫助跑者有效達成訓練目標，From Zero to Hero 跑出傳奇。

Garmin Run Club正式登場邀請黃金師資x科學化訓練x個人化課程 全方位應援跑者From Zero to Hero2003年 Garmin 推出全球首個跑錶 Forerunner系列進攻智慧穿戴市場，持續提供精準運動、健康數據紀錄，正式開啟跑圈運動科學大時代。Garmin 手錶在全球各大指標路跑賽事常有超過九成的覆蓋率，是不少跑者穩定進步、達成最佳表現的貼身教練。

近年國人健康與運動意識提升，根據109年教育部體育署統計顯示，慢跑成為台灣人最常從事的運動項目第二名，Garmin 期望以獨創的科學化訓練，循序漸進且不間斷地為不同程度之跑者養成良好的運動習慣、提供更有效的訓練方法。2021年 Garmin Run Club (GRC)正式成立，首年目標累積破萬人次跑者參與，邀請擁有近15年長跑經驗、六年內成功幫助上千位跑者完成馬拉松賽事與幫助近百位跑者達標「市民跑者最高殿堂波士頓馬拉松」的黃毓軒擔任總教練，針對不同程度的跑者設計「為期18週的實體訓練課程」，提供從運動流程的正確認知、跑姿、基礎有氧、核心肌力、變速、間歇、到跑後放鬆等循序漸進的課程內容，搭配「Garmin Forerunner系列產品體驗」，透過精準的科學化指標數據有效率地紀錄並達成訓練目標。針對初階跑者，透過專業教練與科學化數據輔助追蹤、打好運動基礎、量化訓練過程，搭配有趣活潑的跑步活動，有助於養成良好運動習慣；針對中高階跑者，Garmin以獨創的科學化訓練量身打造個人化課程，搭配專業師資協助預防運動傷害，引領學員維持穩定進步，更有效率地突破自我。為了讓市民跑者更能夠深刻體驗跑步訓練的進程，Garmin 亦邀請「黃金師資陣容擔任講師」，帶來專業的跑步知識分享。為提供市民跑者更具彈性、不受疫情與時間場域限制的訓練課程，亦開設「線上訓練課表」，透過持續性訓練有效達成目標。

此外，後疫情時期鼓勵全民走出戶外，Garmin 將於4月聯手知本老爺酒店推出專屬 3天2夜「Lifestyle跑步旅行」，將跑步結合旅遊，打造更具個人風格的特殊旅行體驗，除入住知本老爺酒店外，還可體驗台東清新空氣與山海美景間練跑的快感。Garmin 未來更將不定期選定熱門旅遊景點，替跑者創造更多美好里程。Garmin期盼成為每個跑者最強力的後盾，陪伴跑者超越自我， From Zero To Hero一起跑出傳奇。

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