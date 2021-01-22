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訓練心得／勇敢跑下去 帶著希望對抗疫情

運動筆記 / 黃俊麒

「馬拉松取消後」沈澱後大家都辛苦了...

其實這兩三天也讓自己好好休息並沈澱了一下，在上週疲勞高峰完後，這週比賽一發布停辦身體隔天就生病了！想必自己的身體真的承受了很大的壓力吧（訓練壓力）....，一天後今天並復原以正常訓練。

賽事取消

對於此次「賽事取消」說不難過那肯定是騙人的，畢竟這場（渣打）也是很多人年（過年）前、年初（2021）一整年（期末考）的指標賽事，想必也很多人和我一樣是「初馬」並努力準備了一段時間，過程中大家都一樣頂著工作、生活、家庭、身體、壓力，取得平衡並準備著這場比賽，這陣子我們（身體）辛苦了。

而這次渣打主打公益馬拉松，頂著被疫情與論壓力最終團隊選擇了，全額退費衣服和號碼布也發送出去然後取消賽事，當然此次的決定對於我們大家來說是一個非常重要且負責的決定，說真的我個人認為這單位團隊做出這個抉擇真的；「了不起負責」。

疫情延燒

對於心情來說，失望的原因其實並非賽事取消，而是共同努力了大半年（醫護人員、政府、熱心的人們）最後卻在2021年初回到2020年初差不多時間差不多狀態「疫情持續延燒」，那是一個讓人多麼難過且擔心的問題（疫情），此問題如果連我們都不去正視它，那請問還有什麼比現在（全球疫情）團結起來共同面對；還更重要的事？我想肯定沒有。

2020年的苦境

2021年的開端讓我回憶起一年前1/26（台灣時間），美國籃球巨星Kobe Bryant（空難）殞落，2020我們失去的太多太多，也是個糟糕透頂的一年，還記得大家一起團結度過的2020後半年看似平靜的暴風雨，卻在2021年初有了一些警惕，它（疫情）告訴我們並還沒結束....。

共同面對

現在我們有什麼好為了（比賽、成績、訓練）而感到難過呢？這（比賽）都不過是一個過程，跑步就是我們生活的一部分，如此幸運我們還能為了（變強）訓練，多少人（前線）還在為自己能不能過年而努力守護著我們，也為了我們能平靜下來而努力工作著，我們更應該團結一起面對挺過去，而不是在那邊懷疑自己為了什麼而跑，說真的沒有它們（前線）我們可能連出門跑步都有困難；更別說還能跑「台北馬拉松」#勇感呼吸，我想該是大家共同努力挺過去的時候了。

醫護人員 同理心 醫院

首先謝謝你們，辛苦了。醫護人員也是人，它們並不會知道自己是否是疫情感染者，他們也需要生活而並非為了此工作把自己關在家裡，如果今天沒有它們、如果今天感染者是我們自己，那麼台北馬拉松後我們就等同於是「醫護人員」及前線工作同仁的「負擔」，我們都有責任為了下個年度、下個世紀、下個世代而努力，並非把責任推卸給（相關）這些人。

給跑者學生的一對話

2020上半年的努力都在下半年的比賽有了不錯的表現，想必大家也好好把握了機會與訓練自己，現在或許還沒讓你表現到，或許不知道下一場比賽是什麼時候，但相信唯有持續精進自己、充實自己，那麼機會來的時候我們才能真正的 「勇敢呼吸」。接下來才是真正訓練跑步的開始（身心靈），而你要相信自己身體不會辜負你，跑過的路、跑過的里程、做過的訓練都不會白費，而每一次的休息都是給予自己下一次向前邁開步伐的力量(蹲低跳高），好好給自己一個鼓勵，繼續慢慢向前吧。

健康與安全

1.戴起口罩保護好自己也等於保護好他人。

2.酒精清理後才開動勤洗手少觸摸口鼻。

3.天冷運動後一定要換上乾淨衣物，運動後衣服容易殘留細菌，而運動後可能免疫力下降，且近期天氣變化大，如免疫力下降口鼻吸入就更容易（生病），注意細節並能好好訓練增強免疫力，才能對抗病毒喔！

4.口罩、勤洗手、酒精都是一個預防及保護，而運動自體免疫力的增加才是對抗病魔最大的武器喔，下班還不快換上衣服出門運動？

5.開始運動者建議初期避免過度勉強身體，循序漸進方式，持之以恆才是通往健康真正的捷徑喔！初學者也建議找各項（自己喜好）運動教練（術業有專攻），並能學習正確觀念及安全提升喔。

當然現在時期建議 #戶外運動 那你不能不知道 #kobe麒跑步訓練班 一起來看看有什麼課程能報名吧，更專業報名之後會跟大家見面先看這裡或私訊詢問，現在也有推出 #一對一訓練 #線上課表 優惠配合疫情期間帶領大家一起動起來，你不能錯過年前養身體好好過年去！詳細報名內容點臉書：「黃俊麒」哈哈

好啦 來自永和234 AKA佛系教練，先來去跑步了，私訊留言給我吧，喜歡文章記得分享按讚留言追蹤起來，下篇見....。

#佛系教練 #kobe跑班#渣打馬拉松 #賽事取消

Kobe Bryant Kobe

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