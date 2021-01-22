訓練心得／老鼠崎步道 Trail Run
台中的老鼠崎步道
在一開始從咬人狗坑步道上到三汀山之後
接著往老鼠崎步道前進
一路往下會先到達觀雲嶺
觀雲嶺可以看到遠方的山景
再繼續往下
沿路的空曠點都可以看到台中的風景
到山腰的大空地之後
視野更是遼闊
接著往下到涼亭可以直走往下
或往比較小條的產業道路下山
沿著小路會到達山下的社區
再從公路回到咬人狗坑步道登山口
老鼠崎步道往三汀山
整路都是產業道路
路線也很陡峭
從咬人狗坑或老鼠崎步道兩邊上三汀山都可以
一邊是山徑
另一邊是產業道路
沿路視野都不錯
算是離市區近
非常方便又熱門的路線
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