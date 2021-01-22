訓練心得／老鼠崎步道 Trail Run

台中的老鼠崎步道

在一開始從咬人狗坑步道上到三汀山之後

接著往老鼠崎步道前進

一路往下會先到達觀雲嶺

觀雲嶺可以看到遠方的山景

再繼續往下

沿路的空曠點都可以看到台中的風景

到山腰的大空地之後

視野更是遼闊

接著往下到涼亭可以直走往下

或往比較小條的產業道路下山

沿著小路會到達山下的社區

再從公路回到咬人狗坑步道登山口

老鼠崎步道往三汀山

整路都是產業道路

路線也很陡峭

從咬人狗坑或老鼠崎步道兩邊上三汀山都可以

一邊是山徑

另一邊是產業道路

沿路視野都不錯

算是離市區近

非常方便又熱門的路線

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