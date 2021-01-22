快訊

疫情衝擊 長庚醫院年終獎金5個月+5000元紅包

台積休息、鴻海接棒一度衝達121.5元 盤中創41個月新高

訓練心得／老鼠崎步道 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

台中的老鼠崎步道

在一開始從咬人狗坑步道上到三汀山之後

接著往老鼠崎步道前進

一路往下會先到達觀雲嶺

觀雲嶺可以看到遠方的山景

再繼續往下

沿路的空曠點都可以看到台中的風景

到山腰的大空地之後

視野更是遼闊

接著往下到涼亭可以直走往下

或往比較小條的產業道路下山

沿著小路會到達山下的社區

再從公路回到咬人狗坑步道登山口

老鼠崎步道往三汀山

整路都是產業道路

路線也很陡峭

從咬人狗坑或老鼠崎步道兩邊上三汀山都可以

一邊是山徑

另一邊是產業道路

沿路視野都不錯

算是離市區近

非常方便又熱門的路線

訂閱youtube頻道 https://pse.is/LFYTH

傑克CHANNEL FB粉專 https://goo.gl/Nwkb9n

傑克IG https://pse.is/GCUTC

相關新聞

訓練心得／勇敢跑下去 帶著希望對抗疫情

「馬拉松取消後」沈澱後大家都辛苦了... 其實這兩三天也讓自己好好休息並沈澱了一下，在上週疲勞高峰完後，這週比賽一發布停辦身體隔天就生病了！想必自己的身體真的承受了很大的壓力吧（訓練壓力）.

Garmin Run Club正式啟動 幫助跑者有效達成訓練目標

Garmin Run Club正式啟動 獨創科學化精準訓練 五大項目打造最高效跑步體驗除了公益，為支持更多跑者突破自我、跑出傳奇，Garmin正式成立「Garmin Run Club (GRC) 」，

訓練心得／老鼠崎步道 Trail Run

台中的老鼠崎步道 在一開始從咬人狗坑步道上到三汀山之後 接著往老鼠崎步道前進 一路往下會先到達觀雲嶺 觀雲嶺可以看到遠方的山景 再繼續往下 沿路的空曠點都可以看到台中的風景

日本人跑遍台灣／三商盃21k 半馬79分又破PB了！

上週我參加了在在台北大佳河濱公園舉辦的第 32 屆三商盃公益路跑 21k組比賽。當天早上是陰天，天氣很冷。起跑前，我看到很多國手級的高手！哇塞！這次我穿 Aquafeb贊助的 Alphafly nex

「2020 跑步大調查」抽萬元名錶、田中馬名額等多項好禮

2020 年受到疫情影響，許多賽事停辦延期，但我們依舊努力不懈地訓練！《運動筆記》即日起 ～ 2021 年 2 月 8 日（一） 將進行年度 跑步大調查，透過一個個問卷題目，從您日常的訓練、裝備，到參

跑步知識／6種臀部鍛鍊 幫助跑者對抗受傷風險！

Malc Kent 是一位體能教練，他參與了可穿戴技術開發，用於對跑者進行步態分析，步態分析對於確定跑者姿勢問題的價值是非常寶貴的，僅管你無法進行專業的步態分析，你也可以做很多的事，來增強支撐跑步的肌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。