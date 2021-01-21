「2020 跑步大調查」抽萬元名錶、田中馬名額等多項好禮

2020 年受到疫情影響，許多賽事停辦延期，但我們依舊努力不懈地訓練！《運動筆記》即日起 ～ 2021 年 2 月 8 日（一） 將進行年度 跑步大調查，透過一個個問卷題目，從您日常的訓練、裝備，到參與的賽事經驗等等，回顧 2020 您的跑步里程！《運動筆記》這次準備了 24 個獎項，60 份獎品，只要填好填滿，就可以參加抽獎，跑步大調查結果與中獎名單都會在網站公布！現在就起跑、開始填 問卷 ，GO！

《運動筆記》2020 跑步大調查抽獎獎項

頭獎：GARMIN Forerunner 245 Music（NT$10,990 ）

二獎：SPOCOCO 運動奇肌經典保養組（運動粉底+修復安瓶+救急安瓶+卸妝精華+舒緩霜）（NT$3,719）

三獎：【掌心雷】質感極輕巧 口袋按摩槍（NT$1,980）

四獎（2名）：MIZUNO 背包（NT$1,980）

五獎：第二代 跑步裝備包（NT$1,290）

六獎：籃球裝備包（NT$1,099）

七獎（3名）：ASICS 水壺腰包（NT$1,080）

八獎：【iNO】全家的健康管家 藍牙智能體重機（NT$870）

九獎（3名）：Run Tie 跑步手機綁（NT$800）

十獎（3名）：ASICS 慢跑腰包 M（NT$780）

十一獎（3名）：ASICS 跑步腰包 M（NT$780）

十二獎（2名）：2XU 慢跑帽 黑（NT$750）

十三獎（5名）：國家地理雜誌野生動物路跑紀念毛巾（NT$680）

十四獎（3名）：ALTO 艾多曬防曬噴霧 SPF50 抗老隔離系列 150ml（NT$600）

十五獎（各3名）：FOOTLAND CS螺旋分段加壓運動小腿套-AQ 褐色-尺寸 M、L（NT$400）

十七獎（3名）：野菽家 蜂蜜檸檬堅果營養棒（NT$400）

十八獎（3名）：ALTO 艾多曬防曬噴霧 SPF50 香茅精油系列 80ml（NT$360）

十九獎（5名）：MIZUNO 運動毛巾（NT$350）

二十獎（6名）：MIZUNO 男運動厚底襪（NT$200）

二十一獎（6名）：MIZUNO 女運動後底短襪（NT$200）

二十二獎（5名）：筆記訓練襪（NT$99）

特別獎（1名）：2021 台灣田中米倉馬拉松（自選參賽項目，保留名額，費用自付）

特別獎（1名）：2021 新竹市城市馬拉松（自選參賽項目，保留名額，費用自付）

活動時程

問卷填答：即日起 ～ 2021 年 2 月 8 日（一）

獲獎公告：2021 年 2 月 10 日（三）

👉🏻跑步大調查 問卷填答 👈🏻

得獎公告

得獎者將於2/10（三）於本活動頁公告，同步會寄送信件通知得獎者，得獎者須於2/16（二），回覆個人寄送資訊，逾時將視同放棄，不另行通知，亦不進行候補。本活動獎項之寄送地址僅限台澎金馬地區。獎項內容、顏色與款式，皆採隨機贈送，恕無法更換、轉讓或折抵。獎品將會在公告獲獎後陸續寄出，並在 2 月底前寄送完成！

注意事項

1.本網站將於開獎公佈後，以 email 與中獎人聯繫，逾時將視同放棄中獎資格。2. 獎品數量/品項如活動內容公告所示，並將於抽出得獎者後告知獲獎者。3.本活動獎項之寄送地址僅限台澎金馬地區4.主辦單位有修改以上活動內容之權利5.活動參加者於參加活動之同時，即同意接受本活動之活動辦法與注意事項之規範6.敬請確認個人資料正確性，若因個人資料有誤造成無法聯繫，視同放棄獲獎權利7.活動獎品不可更改轉讓或折抵兌換現金，若因故廠商庫存不夠我方將提供等值獎品責任編輯：Joanna

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