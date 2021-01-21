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日本人跑遍台灣／三商盃21k 半馬79分又破PB了！

運動筆記 / 日本人跑遍台灣

上週我參加了在在台北大佳河濱公園舉辦的第 32 屆三商盃公益路跑 21k組比賽。當天早上是陰天，天氣很冷。起跑前，我看到很多國手級的高手！哇塞！這次我穿 Aquafeb贊助的 Alphafly next%。起跑槍響，我衝向左邊，但實際路線卻是往右.... 我又跑錯了！有些人跟著我跑，實在對大家很不好意思~。

前半程往東邊跑，逆風很強勁！我們跑成一直線隊形，但仍很辛苦。五公里左右，感覺大家的速度有點慢，所以我決定往前。7公里左右，我看到前面的跑者，然後超過他。他是上次ZEPRO Run 10k 跑36分，快我兩分鐘的高手! 但是，從9公里開始，逆風更強了！我又被超過了..... 這路段逆風超大，所以，感謝他跑在我前面. 在10公里折返後。逆風結束了，我便開始加速。

我的配速在3‘40/km左右。我平常半馬後段的配速在3’55-4‘00.今天我怎麽那麽快?！ Alphafly next%的 反饋感很舒服耶。 這時雖然開始下雨，我也變累。但我的配速還是很好，我知道今天我有機會破PB。我開心的跑著。結果，到終點時看到時鐘顯示：1：19！

太開心我破80分了！我的跑齡10年，從沒想到會有機會破80分，超開心的！我的成績是第十三名。跑完後知道，第一名跑70分，第二名跑71分。今天的高手們真的是國手級的。好厲害！

#今天的完賽禮我要送給大家。#請看影片_參加抽獎哦~ 

收操後，跟大家一起聊天，合照很好玩！謝謝大會，謝謝志工，以及一起拍照的朋友們！謝謝大家幫我加油。這場很優質又好玩！而且謝謝Aquafeb 贊助。Aquafeb 有很多跑鞋，運動用品。而且有Tomo的專屬折扣碼再享全站95折-TOMOAQ12。大家請看一下 👉🏻https://s.aquafeb.com/NfGZd

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