結合國旅 正宗阿里山雲端路跑登場！
今夏暢遊阿里山 體驗最夯森林浴+雲海！全台唯一阿里山高山路跑，將於今年5月9日登場，賽事於海拔2000公尺以上的高山，為空氣清淨品質區域，且四周綠意盎然、雲海相伴。阿里山擁有著豐富的自然與人文資源，不論是櫻花、螢火蟲、竹林、森林、黃頭鷺、紫藤，又或是日出、雲海、瀑布，都享譽國際盛名，而最具代表性的則是鐵道、茶、原住民文化。
今年因應疫情下的國旅熱潮，特推加價旅遊行程，行程包含草屯毓繡美術館、竹山紫南宮、檜意森活村、玫瑰森林等知名景點，盼讓跑友在挑戰自我、追逐健康之餘也能放鬆樂活。
競賽分為5K、10K、21K、42K，適合各年齡層一同參與，各位跑友還不把握機會，給予家人、情人最特別的愉悅體驗，一同挑戰「2021阿里山雲端路跑」！趁著疫情下，好好品味台灣之美，透過國旅製造美好回憶！！
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言