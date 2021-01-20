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結合國旅 正宗阿里山雲端路跑登場！

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今夏暢遊阿里山 體驗最夯森林浴+雲海！全台唯一阿里山高山路跑，將於今年5月9日登場，賽事於海拔2000公尺以上的高山，為空氣清淨品質區域，且四周綠意盎然、雲海相伴。阿里山擁有著豐富的自然與人文資源，不論是櫻花、螢火蟲、竹林、森林、黃頭鷺、紫藤，又或是日出、雲海、瀑布，都享譽國際盛名，而最具代表性的則是鐵道、茶、原住民文化。

今年因應疫情下的國旅熱潮，特推加價旅遊行程，行程包含草屯毓繡美術館、竹山紫南宮、檜意森活村、玫瑰森林等知名景點，盼讓跑友在挑戰自我、追逐健康之餘也能放鬆樂活。

競賽分為5K、10K、21K、42K，適合各年齡層一同參與，各位跑友還不把握機會，給予家人、情人最特別的愉悅體驗，一同挑戰「2021阿里山雲端路跑」！趁著疫情下，好好品味台灣之美，透過國旅製造美好回憶！！

立即參加 https://eventpal.com.tw/AlishanRun.html

阿里

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