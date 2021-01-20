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訓練心得／咬人狗坑步道 Trail Run
台中咬人狗坑步道
平日假日都是熱門的登山步道
一開始往上階梯路段
接下來走上長上坡
沿路都有楓葉
第一步道都是產業道路為主
後段有一段好漢坡
改往第二涼亭
往第二步道路線往上
途中會經過電塔
再往上會到達430棧道
棧道是陡峭的階梯路段
上到頂點會接到休息涼亭
再往上到長青運動廣場之後
接著往上產業道路
陡上階梯之後
就會到達三汀山
三汀山的腹地廣大
還有景觀台可以休息和看大台中的風景
路線不長
上到山頂約3-4k
途中有第1,2,3,4,5步道可以走
山上的視野也很遼闊
離市區也很近
算是非常親民熱門的登山步道
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