訓練心得／咬人狗坑步道 Trail Run

台中咬人狗坑步道 平日假日都是熱門的登山步道 一開始往上階梯路段 接下來走上長上坡 沿路都有楓葉 第一步道都是產業道路為主 後段有一段好漢坡 改往第二涼亭 往第二步道路線往

2021-01-20 09:21