賽事心得／渣打馬拉松 被取消的馬場有你有我不孤單

▲2021.1.10，福和橋河濱，渣打馬預定裝備。

👉【 取消 】2021 渣打臺北公益馬拉松

原訂日期：2021.1.24 (日)

一、被取消的馬場有你有我不孤單

2020 年 1 月 19 日是渣打馬，今年同一天卻是宣布取消；計畫趕不上疫情的變化，主辦單位考量跑者期盼與健康兩者相權取其重的艱難決定，相信大家都好好的，總有一天會跑回去的。

原先拿到熱騰騰的渣打物資，準備好轉換心情面對報名的全馬時，群組不停傳出延期或取消的小道消息，直到官方公告證實取消辦理。

這時個人心情百味雜陳，因為這場原打算以樸實無華的六分速完成，目標是能達到臺北馬的免抽資格。

▲ 2021.1.17，福和橋河濱，賽前減量的 LSD。

二、跑者藍調

村上春樹用「跑者藍調」詮釋厭跑，就是在一段時間裡不想跑步的情緒；簡言之：跑太多了！

2020 年 9 月初因舊傷反噬，開始進入漫長的復健與民俗療法之路；當 ( 9 ) 月西夸父用肌貼支撐完成接力， 10 月戴護膝勉強跑完長榮半馬，11 月初用跑走的方式完成合歡山越野跑；連續 3 個月的賽事後，有段時間處於一種不想跑步的狀態。

小美曾說過：「報名賽事本身不是件壞事，但如果頻繁又緊湊，在沒有好好準備與恢復下，就會容易受傷，傷還沒好，下一場又來了！」本人就是最典型的錯誤示範。

三、教練，我想跑步！

小美：我答應妳可以去跑，

不過答應我不逞強，身體不適就喊停！

我：好，我會量力而為。

當教練得知我舊傷復發，先後下達休跑、復健治療等好轉先輕鬆跑並伸展與滾筒放鬆的指令；表示接下來的恢復訓練，配速要保守再保守。

降組 ( 速 ) 跑是壓垮我意志的最後一根稻草，不僅感到落寞，也頓失目標；尤其是一成不變的輕鬆跑，實在讓人跑到懷疑人生！

▲2021.1.7，9˚C，降組跑在吊車尾努力跟上！

四、放棄原來的樣子，才能改變自己

練這麼久說放棄很難，看著曾經開心跑步的照片，差點忘記它給過的快樂回憶。

從舊傷中學習到放棄堅持己見、咬牙忍痛跑步，多傾聽身體的聲音；之前自己不願面對，就是害怕聽到醫生說要休息，不能跑步！

有趣的是，我們對跑步追求科學化的訓練，卻對身體用不科學的感覺告訴自己可以再跑；套句貓友說的：一輩子的時間很長，不急於一時破 PB。

#儒意運動

#照片來源：仙輩、尋寶網

#2021渣打臺北公益馬拉松