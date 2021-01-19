跑步知識／跑步增進人際關係 讓你不再成為「邊緣人」

跑步對身體、心理與情緒健康都有許多好處，但是你知道跑步同時也可以改善你的人際關係？當然，我們都知道跑步讓我們成為了一個更好的人，現在這件事有了科學的支持，就讓我們一起來看看如何透過「跑步」幫助我們在人際關係上能夠更好。

運動使你快樂

當你運動時，尤其在進行跑步等心血管活動時，身體會釋放放內啡肽和內源性大麻素等激素，這兩種激素都能改善你的情緒（也有科學指出不一定是要跑步，中等強度運動都能使大腦產生這些激素）。研究表明，這種影響能夠影響你持續很長的時間，甚至是到隔天，並且與更積極的社會參與度有關。

跑步可以幫助您更清晰地思考

當你外出跑步時，血壓及血流量會在身體的所有部位（包括大腦）增加，這是為了大腦提供更多的能量和氧氣，並幫助其表現更好，你可以更清晰地思考可能面臨的問題，這樣的好處能讓你更清楚你的人際關係，因為清楚地思考能夠幫助你更有建設性的處理衝突。

運動會更容易吸引異性

有研究表明，鍛鍊實際上可以增強對異性的吸引力，實際上有一項研究表明，與不運動的人相比，運動 15 分鐘後，男女之間的吸引力將會得到提升。

鍛鍊可以增強自信心

人們趨向表現更多的自信，而經常鍛鍊與有更高的自信心有關，更不用說有更高的自信或許會使你更快樂，正如我們常說的「有自信的人，會更有吸引力」，這也間接影響你的人際關係。

與您的伴侶一起鍛煉 以加強您的關係

伴侶一起鍛鍊，可能會進一步增加這些好處，並且還是改善兩人關係的好方法，在對近 200 對夫婦的研究中，研究人員發現，當兩對伴侶一起運動時，他們的報告中有更多的 “婚姻滿意度” ，對於兩人關係也會更加積極。當然，這些好處並不僅限於已婚夫婦，與任何人一起鍛鍊都能增加你與這些人的聯繫，當與他們一起運動時，你可以感覺到你與這些人有了更加緊密的連結。因此，如果你想改善與伴侶與其他人的關係，請不要忽略了“運動”，更好的是，你們能一起出去運動，讓他們也能感受到這份愛。

那麼，跑友們你們認為跑步後人際關係有變好嗎？還是變得更邊緣了呢？歡迎留言告訴我😊 我自己覺得是一樣挺邊緣的XD

責任編輯：Ian

文章來源：runningmagazine

圖片來源：123RF＊跑步話題，盡在運動筆記