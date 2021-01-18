賽前情報／二崙西瓜馬拉松 乎你有吃擱有掠

上凸台的選手每個人..就送一顆西瓜

第一次辦西瓜馬時，第一時間對我表示抗議的是楊賢村廖世塏村長，他說辦什麼西瓜馬，不經過西瓜故鄉—楊賢村..也沒踏過西瓜交易市場—自強市場..這算那門子的西瓜馬拉松..

賽後想一想非常有道理..當下答應村長..接續辦的二崙西瓜馬..一定要繞經西瓜的故鄉--楊賢村.也要繞經自強市場..想不到當年承諾的賽事，，延宕至今，才將要實現。前幾天夜訪楊賢村廖村長，提出我的企劃書，他表示全力支持，要把最甜的西瓜田給統包下來..直送到會場提給供全省跑友享用..他看了DM 說我送西瓜..送米..送帆布袋.送玻璃保溫袋...會不會賠錢..我說 “允人卡慘欠人”.既然要答應要辦，就是要努力以赴，其他的先不管了 !

就像是跑馬拉松，想跑步就穿上鞋子向前衝衝衝，那管是天冷，天熱，刮風或下雨..西瓜用西瓜刀一剖就是兩半..西瓜馬的主軸是 ”乎你有吃擱有掠” 也是二個半..一個半 ” 有吃 ” 這一半二崙鄉長鍾福助負責..” 刣西瓜..呼你吃免驚”

每年二崙西瓜節..鍾鄉長的SLOGON ”乎你吃免驚”..

如沒記錯..這位大哥..應該會在現場..刣西瓜.. “乎你吃免驚”那另一半” 擱有掠 “ 就是我的事了..2017年我買了一車的西瓜，比賽前一天直奔自強市場，看一台貨車，滿載西瓜，當下跟爪農講好價錢壹萬元..瓜農問的要不要盤車..我說我不是零賣的小販，不用再搬來搬去..直接載到二崙運動公園卸到草地上就好了.. 二人搬西瓜到草地上..他搖搖頭看著我..沒有人買西瓜，像這款..就丟在草地上..

就是這一車西瓜2017西瓜馬是上凸台的選手每個人..就送一顆西瓜..記得有一個小朋友抱怨他爸爸..”爸爸怎麼不跑快一點..跑快一點..我們就可以抱西瓜回家..”

小朋友失望至極的印象..一直盤旋在腦海..所以今年，我的SLOGON “就是要抱西瓜衝回終點”..過了終點西瓜是你的..有報名參賽的..老的小的..長的短的賽種..人人都有一顆西瓜..實現我的承諾.. ” 擱有掠 “

今年我不只是買一車了..可能要買一二十車..甚至買一整排

如果氣候允許，外在因素許可..我也想讓二崙的瓜農親自開貨車到會場，一車車的西瓜大大小小的西瓜供你購買，從瓜農粗糙雙手接過來的西瓜，你應該會更感動更有味道..雲林的偏鄉二崙鄉.的的確確需要多一點關注.'你多買一顆，他多買一顆.'.應該是最直接的幫忙了!