訓練心得／那天我們一起瘋(楓)聖人劍

決DUEL萬金石 -- 2021 MIZUNO WAVE DUEL NEO 跑團訓練營

2021年第一次團練(1月9日)，跑步路線:劍南山-聖人瀑布-風櫃嘴-劍南山，一開始看到路線地點，一臉疑惑?劍南山跟風櫃嘴我是有跑過，可是聖人瀑布在哪?聽都沒聽過?!我居然自我解讀是在行經路線途中，事後想想，我真的好傻好天真啊啊啊!到了團練那天早上7點，大伙們都準時在劍南山捷運站集合，因為寒流關係早上溫度只有9度左右，教練說明完今天路線及注意事項後，就帶我們開始做關節操及動態熱身。之後到劍南山入口講解上、下坡技巧。

講解完後，就分組起跑，一開始體力充足大家還有說有笑的!

每隔5K還有教練跟運動筆記雯雯及May的移動式水站補給，可以讓我們不用自己攜帶沉重的水，跑起來更輕鬆!

快到楓林橋時，我還在疑惑，右轉就往風櫃嘴了，聖人瀑布到底在哪？過了楓林橋教練要我持續往前跑，我才知道是要往前跑1公里多才到聖人瀑布啊啊啊!!，到聖人瀑布後再折返回楓林橋往風櫃嘴跑，之前只跑過一次風櫃嘴，爬坡高度早就忘了，我只記得坡度很陡，是很硬的路線。果然過了楓林橋，我之前跑風櫃嘴痛苦記憶就湧現在我腦中。

上山路上，坡度硬陡讓大家都講不出話來了，可是腳步還是沒有停下來用走的，一群人一起跑果然有互相激勵效果，其實我覺得還有一個原因是....當天真的太冷了，停下來更冷，只好繼續跑XD。到了風櫃嘴真的超冷了，溫度只有4度，大伙一起縮在陽明山超馬補給站喝小新提供的薑茶，真的是我今生喝過最好喝的一杯薑茶了，真暖心!最後一起拍照(證明到此一遊概念)。

最後，大家就往劍南山跑(還好不用在跑聖人瀑布了)，下坡路段果然大家就用愉悅心情4分速跑起來了!衝啊啊!

可是，事情真的不是這麼簡單的，最後往回劍南山上坡路段，之前累積的疲勞的湧現了，很多人真的覺得腿部有點抽筋或不舒服了，包含我(真的該用心做下肢肌力)，上坡1K後我覺得大腿快抽筋了，就停下來拉一下大腿再走一下後，舒緩不少了，就再跑起來，等到下坡再也不敢用力跑了只能慢慢跑下坡到捷運站與大家會合，路線總長30.3K，爬坡875m。

跑完大家一邊拉筋一邊哭么路線多麼堅硬多麼冷，可是臉上帶著完成的滿足笑容，再辛苦早就拋之腦後了，得到是自我成就!與大家一起完成，真的很爽一件事。最後，感謝教練們及運動筆記雯雯及May一路上打氣及補給，讓我們順利完成這艱難的路線!!

大家一起朝萬金石馬加油!!