訓練心得／決Duel萬金石跑團訓練營 第一階段

決Duel萬金石跑團訓練營第一階段（準備期/基礎期）心得

用心、貼心及專業跑團訓練營

訓練營和一般的跑團或是跑步課程真的很不一樣，雖然我們都是一群有跑馬經驗的跑者，但是教練仍然將準備馬拉松相關知識整理成冊，一一解說給我們了解，希望我們以選手自居，並且讓我們能夠學到、知道及用到。除了日常的課表外，基本的肌力及核心訓練再加上每周六完整的3小時實體課程日，讓我在基礎肌力的累積和跑量的堆疊，能夠相輔相成，同時更讓我有正確的跑步知識，包含了用力位置、上半身的擺力及下半身的抬腿等等。

第一階段（準備期/基礎期）

從11/21開訓以來，已經經過了8周的訓練，而這8周，卻是基礎的養成，除了講解跑步的原理原則外，接下來講授肌力及核心訓練，納入課程中，成為每周必要的課程之一，其中許多的動作包含著棒式、橋式及超人式等等雖然都是我們平常會做的，但是列入必完成的課程之一，使得我在基礎的養成上，能有足夠的養份來因應每周的訓練。

6小時的上半身及下半身的訓練課上半身：從呼吸到用力點到擺手，跑步的基礎：「呼吸」和我們能不能夠完成一場馬拉松佔有絕對重要的位置，一個不順暢的呼吸法，無法讓身體取得必要的養份支撐完一場馬拉松，所以，教練花了3個小時的時間，從呼吸的頻率到擺手來做說明，其次擺力的用力點，是用肩膀發力，帶動手肘及手腕，來取得平衡及前進的方向。

下半身：作用力及反作用力的原理，髖關節的運用，從後往前的抬腿動作，到腳掌著地的位置一一清楚的講解，輕鬆的跨步，讓我能夠理解什麼樣的動作姿勢可以令我更輕鬆的跑一場馬。

進入基礎期後，除了間歇、Tempo run課程的加入，更重要的是配合萬金石特有的地形，上下坡，教練也安排了山路的訓練，而最令人永難忘懷的是，寒流來襲，我們一群人，不畏低溫，完成了「劍聖風劍」的跑線（劍南路/聖人瀑布/風櫃嘴）。

其實上坡和下坡一直是我的弱項，而神童教練在課程前的技巧說明，上下坡的步頻、步幅、身體的角度等等一一說明，讓我能夠透過實際的路線來體會及運用技巧。

心得

一路從準備期到基礎期，從上下半身的動作、用力點、配速技巧到上下坡的跑法等等，再到理論講解及實際操作應用，均讓我能夠立即吸收，雖然不一定能夠運用非常好，但是逐漸能夠掌握技巧。運動筆記小保姆的貼心照顧，為我們爭取福利，再到美津濃公司大力贊助的全套裝備，讓我們能夠專心訓練，不用擔心其他問題。