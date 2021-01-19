日本人跑遍台灣／Dada Run 桃園10K 台灣版的東京馬？

我上週日參加了DADA RUN桃園有氧路跑10k。起跑時天氣很冷！只有9°。有人説這是台灣的東京馬拉松！（因為一樣的溫度）。一開始八個高手們衝出去！好快！我慢慢追到第七名。我的配速大概3‘50左右，算不錯。但離前面的第六名越來越遠！只是左轉後，居然是逆風+上坡 超辛苦！最後以總七收工。跑完收操時，看到女總排回來。女總二和總三，距離很近！差不到10m，整個非常緊張刺激！然後，女總四和總五也很近，最後大家一起衝刺，超精彩的賽事！收操後，跟大家一起聊天，合照很好玩！謝謝大會，謝謝志工，以及一起拍照的朋友們！謝謝大家幫我加油。每次ZEPRO的賽事都優秀又好玩！

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