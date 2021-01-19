訓練心得／金門馬取消 就來個團練吧！

因為新冠病毒的關係，導致明天準備開跑的金門馬取消了，有的跑友選擇到當地多日遊，有的選擇到當地遊+自助跑，而我們 #南湖社大悠活樂跑跟許多跑者一樣，選擇的是在台灣選擇優質特色路線來一場可以凝聚向心力的團練。我們這次選擇了讓自行車車友愛戀及跑者迷戀的１３９，禾家牧場鳳山寺來回，原本設定12K，21K組，因為本團306先生也出現在團練中，特地讓他獨跑30K組(其實淦哥也很想30K，就跟不上啊!!)

(獨推30K的快腳 45哥)

這回團練原本是要求大家各自揹自己的補給品，誰知道昨天一場的臨時賞花團，搞到12K組的小修姐姐跟昨晚沒睡好的麗伃妹妹變成補給車，說感謝是真感謝，但也覺得好可惜，難得開的一次團練，沒能讓每個人下場跑!

(最佳補給員)

今天的團練一切都很順利，唯一就是有人跑錯路了，不知道是我跑前沒講清楚還是他們沒聽清楚，一個轉彎會有一個大坡，有三位團友轉彎了也下大坡了，跑著跑著他們自己發現錯了，而我們的補給車在中段也沒看到他們何時轉彎的，還好，三位美麗的團友察覺不對，遇到車友問了一下才快回頭，不過少林寺的坡也滿折磨人的，讓他們費了不少力氣往上爬，還好人平安也順利依自己的哩程數完跑。

(忽然不見的三人組之一)

最令人開心的是，昨天晚上PO在臉書團練訊息，好朋友周大哥風箏(各賽事攝影師)，得知團練地點在他家附近，也特地早起幫我們拍了些照片，真心感謝風箏哥的熱情(好男人趕著回去弄早餐給妻小吃，不然一定抓下來跑個5-6公里)南湖社大悠活樂跑的學生(團友)們，很可愛也很認真，雖然在中興大學的操場上被嘲諷過多次跑慢間歇，但是這不會打敗他們對跑步的熱情，跟著淦哥的腳步，團練，課表，一步一步的跑起來，一次一次的更強壯，因為他們的毅人及想跑好的心，讓淦哥更有信心要把他們訓練起來，讓大家能 健康，安全，快樂 的奔馳在各種賽事中。

＃1/24潭雅神團練，詳細公告近日內會PO在 南湖社大悠活樂跑 臉書社團中

#歡迎跟我們一起在歡笑聲中進步

#春季班招生中，請連絡淦哥臉書 林淦鈿

#恭喜悠活樂跑的大家，今天又完成了 半馬 12K 30K 練習

(淦哥一直都很小隻)

(跑完後一定要來這裡的呀)